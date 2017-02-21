港报社评：辱警罪难以定义，倘立法弄巧反拙--信报2月21日

政务司司长理论上是「一人之下、万人之上」，否则不会被视作特区政府二当家、带领十七万公务员之管治班长。可是，特首参选人之一的林郑月娥竟然表示，她担任政务司司长之时，跟教育局局长「不存在从属关系」，此说法应该怎样理解？

林郑不久前公布其初步政纲，重点之一是教育政策，说要每年增加五十亿元教育开支，并且批评教育局「在理念及执行方面均出现问题」。这番言论受到立法会前主席曾钰成质疑，在其报章专栏撰文揶揄「今日的娥打倒昨日的娥」，因为教育局在架构上归属政务司管辖，如果教育政策有问题，时任政务司司长的林郑月娥责无旁贷，不应该以事不关己的态度月旦其下属的工作表现。

面对这样的质疑，林郑月娥接受传媒访问时反驳道，所有问责官员由特首提名，经中央任命，司长和局长不太存在所谓「从属」，「有人认为九个局长向我负责，我是这九个局长的上司，恐怕这不是那个看法。」她又解释，政治问责制的精粹是个人负责，过去她是在比较引起争议之时才「帮手」，「如果局长政策由司长主导，他（局长）只是听司长话推动政策，出事时他个人要问责，是否公道呢？」

林郑的讲法随即被形容为「卸责」，对此有意见的包括另一特首参选人曾俊华，这位前财政司司长表示，所有政府高官都要为所有政策负责。言下之意是说，政治问责是集体负责，谁也不能置身事外。

司长和局长之间到底有没有从属关系？追本溯源，林郑的说法并非全无道理。按照前特首董建华最初的设计，主要官员问责制是将所有决策局的权力置于行政长官之下，政务司司长不再是全体公务员之首，原本各局长必须向司长负责的制度，改为三司十一局（现已增至三司十三局）直接向总揽大权的行政长官负责。正正由于政务司司长统领一众局长的权力被削减，陈方安生不满沦为「无兵司令」（加上公务员愈来愈难以维持政治中立），于是出现了这位回归后首任政务司司长以私人理由提早退休的一幕。

根据董建华时代的问责制，司长和局长没有从属关系的讲法是正确的。然而，董伯伯脚痛下台之后，继任特首的曾荫权却对问责制有所修订。曾荫权在二○○五年的《施政报告》提出，各决策局首先分别向政务司司长和财政司司长滙报，两位司长再向行政长官滙报。如此制度大致上沿用至今，所以才会有林郑口中「有人认为九个局长向我负责」的看法（另外四个局长向财政司司长负责）。

根据曾荫权时代的问责制，司长和局长之间又有没有从属关系呢？如今已届梁振英时代的尾声，问责制到底怎样才可以体现问责精神？也许，集体负责永远存在着可供各自解读的灰色地带，有时候是人人共同承担，有时候是个个不必负责。同样地，有没有从属关系的问题亦大有发挥空间，司长和局长有需要的时候组成密不可分的命运共同体，万一出了状况，共同命运解体，政治问责制的精粹是个人负责。

显然是出于减轻个人负责的压力，多次须仗司长出手解围的教育局局长吴克俭，希望大家把焦点回复到集体负责之上。他说道，有关教育事宜他要直接负责，但亦要政府内部整个团队支持，包括资源方面。

严格而言，林郑月娥和吴克俭都不是毫无道义地将责任推卸得一乾二净，只是尽最大的可能游走于灰色地带，藉此保护各自的颜面，毕竟集体负责和个人负责之间确实模棱两可。由此我们不禁要问，下任特首无论是谁，是不是有必要把问责制更好地贯彻落实？三司十三局除了重新检视分工状况，是不是也应该把从属关系定得清清楚楚？

我们认为，政治问责制的精粹应该是不容高官敷衍塞责，权责不清，为了防范集体负责变了人人卸责，各级官员的从属关系切忌含混，这是梁振英时代告终之后，新一届政府必须正视的问责精神与问责机制。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘