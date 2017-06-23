港报社评：运房局容易出事，亦可望坐享其成--信报6月23日

继前日公布下届政府三司十三局新班子名单之后，候任行政长官林郑月娥昨日进一步公布下届行政会议非官守成员阵容。一如外界所料，曾任林郑竞选办主任的陈智思成为行会召集人，其余还有六张新脸孔，包括金管局前总裁任志刚和民主思路召集人汤家骅等。至于早前由于参选特首而辞职的新民党主席叶刘淑仪则「再作冯妇」，归队回到行会之列，她表示跟认识三十年的林郑已经没有芥蒂，而且对方「好诚恳咁请我」。

公布三司十三局名单之时，林郑讲过「没有惊喜等于没有惊吓」，这一句话同样适用于行会成员名单，几乎所有人选都是熟口熟面，对于公众比较陌生的相信只有基督教灵实协会行政总裁、安老事务委员会主席林正财。既然没有惊吓，那么林郑在七月一日宣誓就职之后，就看各人如何施展浑身解数，在未来五年为公为私努力打拚。

所谓没有惊吓，不妨以泛民党派的态度作为指标，林郑团队前日正式露面之后，最具贬意的批评亦只不过「二流班子」而已，较之于梁振英执政五年来几乎无日无之的火星撞地球，如此批评堪称温和。由此可以预见，本来十分恶劣的行政立法关系，将有一段互相观察期，未必是蜜月期，但应该不会动辄高呼「某某落台」的口号。

林郑强调新班子是实干型，若以团队中人多数源自梁振英旧班子和公务员体系来衡量，此说不无道理，然而这样的人事铺排始终存在着两大隐忧，其一是官僚习性难免予人因循守旧的印象，如何呈献旧人事新作风？其二则是，个别主要官员属于破格提拔，经验未必足够，尤其欠缺政治历练，怎样在热厨房里捱得住猛火燃眉，继而大展拳脚？

环顾三司十三局，境况最高危的可说是运输及房屋局局长陈帆，他是工程师出身，原职机电工程署署长，加入政府三十多年，处理的只是技术项目，例如昂坪缆车堕地意外，以及旺角朗豪坊通天电梯事故等等。陈帆如今从首长级薪级表D5一跃而成为局长，三级跳能否服众尚属次要，最主要的忧虑是他能否驾驭得了运房局的庞大架构，以及当中涉及的敏感争议。该局辖下尽是每日与市民息息相关的海陆空交通，还有长期困扰人心的房屋问题，每一个政策范畴都非常棘手，高铁「一地两检」甚至触动中港矛盾。陈帆坦白承认：「第一个出事应该系我。」

越级升迁的陈帆是否胜任运房局局长一职，固然是疑问，可是不排除时来风送滕王阁，最高危的官员说不定最有可能化危为机，加上前人种树，后人乘凉，容易出事的局长未必真的出事。以房屋问题为例，困扰是困扰到极，不过梁振英政府确实做过不少「粒粒皆辛苦」的觅地建屋工夫，他不久前才说，今日楼价和租金仍屡创高峰，但必须重视房屋供应的四五年滞后效应。换言之，陈帆可望「坐享其成」。假如房屋问题真的在其任内得以纾缓，不妨套用「沙士」之后接任财政司司长适逢经济复苏的唐英年金句：行运医生医病尾。

说到底，林郑月娥宣誓就职成为史上第一位女特首之后，看来重启政改等等政治任务将会暂搁一旁，二十三条立法亦待「有利条件」出现了再谈，「重中之重」仍然是房屋之类的民生议题，因此，只要陈帆好好把握房屋供应的滞后效应，或者加上主动出击觅地建屋，再适逢加息周期，未尝不可能配合特首施政而交出讨喜的成绩。林郑提出的房屋理念包括增加「绿置居」供应，建造中产家庭可以负担的「港人首置上车盘」，兑现承诺的关键在于运房局，这得看陈帆如何证明自己越级升迁并非力有不逮。

没错，陈帆是最高危的局长，但同时最有机会化身行运医生，祸兮福兮好自为之。（完）

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