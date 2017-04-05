港报社评：迪士尼坚持占尽便宜，财委会不应拨款扩建--明报4月5日

香港迪士尼乐园（下称乐园）计划耗资109亿元扩建，支持声寥寥，反对声汹涌。政府为求争取立法会财委会通过拨款，同意修订注资比例，与迪士尼平均分担，令政府注资额由58亿元减至54.5亿元，不过迪士尼坚决拒绝修改管理费计算方法，只肯豁免未来两年的可变动管理费，意味不论乐园赚蚀，迪士尼仍可向政府收取巨额管理费，保证稳赚不赔，反观政府则要承担亏损。既然迪士尼不愿修订现时的「不平等条约」，立法会财委会也不应该通过扩建拨款，拒绝让迪士尼继续占尽政府和港人便宜。

早前香港迪士尼公布2015/16年度业绩，入场人次和收入都录得下跌，净亏蚀1.71亿港元，连续第二年「见红」。迪士尼当然乐见政府注资数十亿港元扩建乐园，吸引更多游客，反正根据当年政府与迪士尼签订的协议，无论乐园是赚是蚀，都要向美国华特迪士尼公司支付庞大专利权费和管理费。政府文件披露，专利权费相当于乐园总收入5%至10%，人流愈多，迪士尼专利权费收入也愈多；管理费方面，虽然自2009年起不再与总收入挂鈎，改为与「未扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利」（EBITDA）挂鈎，不过迪士尼很大程度仍是占尽甜头，毋须担心折旧问题影响管理费收入。以2015/16年度业绩为例，迪士尼EBITDA为7.15亿元，折旧及摊销为8.9亿元，所以计及折旧及摊销后，香港迪士尼出现亏蚀。若管理费是按香港迪士尼实际净盈亏计算，迪士尼早就收不到分毫管理费。现有计算方法对迪士尼的好处可见一斑。

对迪士尼来说，扩建乐园虽然也要自掏腰包，惟严格来说不过是从特区政府支付的巨额管理费中，拿一部分出来「放长线钓大鱼」，确保稳赚不赔的如意算盘继续打响。可是对特区政府来说，继续注资乐园，大有可能是蚀本生意，等同拿公帑去补贴迪士尼赚钱。据估计，迪士尼过去7年所收管理费及专利费近30亿元，扣除与港府共同分担乐园亏蚀，仍稳袋27亿元，反观港府却要蚀3亿元。有监于此，今年初立法会经济发展事务委员会通过无约束力议案，要求政府与迪士尼商讨有关费用的计算方法。有声音更要求，管理费应改为与净盈亏挂鈎，若乐园出现亏损，应与专利费对冲，务求令迪士尼有经济诱因去改善乐园营运。可是政府交出来的磋商结果，却令全港市民失望。

根据新协议，扩建计划注资安排稍有更改，政府和迪士尼不再按持股比例分担扩建成本，而是「五五分帐」，政府出资金额可稍减3.5亿元。政府还煞有介事表明，一旦扩建超资，不会进一步注资，乐园须寻求其他方法应付，云云，口气说得相当「强硬」，实际不过是装腔作势。对迪士尼而言，为扩建多付3.5亿元，根本不痛不痒；另外，对特区政府甘愿拿数十亿元出来，「贴钱」帮自己赚钱，迪士尼暗暗窃喜，当然也不会计较特区政府自欺欺人，高谈注资「封顶」，为「贴钱」帮迪士尼找下台阶。

迪士尼收取的管理费，分为基本管理费及可变动管理费两部分，前者为EBITDA的6.5%，后者介乎0%至8%。政府文件显示，当局曾建议修订管理费安排，例如以「未扣除利息和税项前盈利」（EBIT）作为计算基础，即扣除折旧及摊销，惟迪士尼拒绝，仅答应豁免未来两年的可变动管理费。如此小恩小惠，政府官员居然还说是目前能够争取的「最佳方案」，当局软弱无力至此，迪士尼高层岂能不窃笑？

1999年政府力争迪士尼乐园落户香港，认为可挽救经济，甘愿签下「不平等条约」，埋下今时今日的祸根。财委会会议上，有议员留意到政府的新协议，提及迪士尼同意「放宽」邻近政府土地发展高度限制。按照当年的「不平等条约」，迪士尼要求乐园对开海面有「视觉保护区」，不能填海，附近建筑物高度也受限制。根据新近曝光的官方文件，政府的「东大屿都会」发展计划，部分地区正好落在乐园的高度限制范围内。尽管政府否认注资乐园扩建计划，是换取迪士尼放宽高度限制的条件，然而事态发展再次说明，当年的「不平等条约」，令迪士尼可以横行霸道，政府作为乐园大股东，在谈判桌上反而处处受制，甚至任由宰割。迪士尼利用「不平等条约」予取予携，实际是对特区政府和全港市民的轻藐，特区政府必须挺直腰板，不能一错再错、将错就错。迪士尼一日不肯修订「不平等条约」，不愿修改管理费计算方式，立法会就不应通过扩建注资拨款。

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