港报社评：追究医疗事故责任，不容隐瞒＂医医相卫＂--明报5月11日

联合医院两名医生涉嫌疏忽「开漏药」，女病人邓桂思其后肝衰竭，两度换肝后仍生死未卜。昨天医管局行政总裁梁栢贤就事件道歉，承认院方未依规定及早通报，惟否认集体隐瞒。一宗病危妇人急需换肝活命的事件，由女儿呼吁有心人捐肝救母感动全城、热心市民甘愿冒险捐出活肝，到现在爆出祸源竟是重大医疗失误，家属蒙在鼓里，通报机制形同虚设，令人扼腕。医管局的解释不仅未能消除公众疑虑，反而加深了「医医相卫」的嫌疑，重挫市民对整个公营医疗体系的信任。当局必须展开公正独立的调查，堵塞制度漏洞，向失职失德者追究责任，给市民一个合理的交代。

今年初，妇人邓桂思因肾病到联合医院覆诊，虽然院方2008年已有邓妇是乙型肝炎带菌者的纪录，可是两名资深专科医生给她处方类固醇治疗肾病时，均未同步处方抗病毒药物，防止邓妇体内的乙肝病毒变得活跃形成肝炎。及至4月初，邓妇急性肝炎入院，需要转往玛丽医院接受肝脏移植，至今病情仍然危殆。联合医院4月6日已知道邓妇之前未获处方抗病毒药，可是两周后才应家属查询，交代「开漏药」并向医管局通报。梁栢贤承认，根据医管局通报机制，若发生严重医疗事故和重大风险事件，医护人员须在发现后24小时内向总部通报，今次事件通报确是迟了，需要改善，惟「相信前线同事不会蓄意隐瞒」，文件上有关通报的定义，「他们未必完全理解」，云云。

梁栢贤的解画难以令人信服，甚至有护短之嫌。首先，医管局的事故通报机制已有10年历史，涉事资深医生和医院相关部门主管理应知之甚详，就算通报定义存在不清晰地方，亦应有足够专业水平，判断事故轻重。联合医院发现出了如此重大错误，竟没主动通知家属和即时向局方通报，令人不禁怀疑，若非医生专业判断能力不足，就是心存侥幸，希望邓妇换肝顺利康复后可以大事化小。有医管局员工向传媒声称，虽然通报机制有「24小时内通知」的规定，惟现实是即使不按时通报，也不会有惩处。医管局有必要保证，通报机制并非形同虚设。

医管局4月中旬知悉事件后，直到本周才对外公布，连食卫局长高永文也是近日才知道详情。局方解释是联合医院需要时间整理报告，并要等其中一名涉事医生周日放毕大假后再作了解。即使有关说法符合实情，也反映当局处事官僚。监于事故性质严重，就算涉事医生身处外地，当局也可越洋联络，要求电邮书面交代，甚或要求中止休假回来解释。梁栢贤声称，联合肾科部门主管没有即时向邓桂思女儿通报事件，可能考虑到很多不同因素，例如「她要应付考试」等，说法更是匪夷所思，予人有堆砌藉口帮联合医院开脱之感。

玛丽医院在今次医疗事故的角色，亦值得商榷。玛丽方面的主诊医生承认，4月初邓妇入院后，已透过院内系统，知悉联合医院「开漏药」，并向家属提及此问题，然而未有即时通报医管局，原因是团队正忙于处理邓妇肝衰竭情况，又指当日将邓桂思放在轮候换肝名单首位，是按照病情及医院准则决定，并非帮任何人「补镬」。诚然，治疗团队既要处理换肝，又要为呼吁捐肝等工作劳心劳力，可是向医管局通报问题，是否真的如此耗费时间？过去已有一些议员和病人权益组织质疑，医疗界存在「医医相卫」、避免批评同行错误的文化。医生之间不愿互相批评，本意也许是互相尊重，避免予人中伤同业之感，可是对同业过失视而不见，实际效果跟协助隐瞒并无分别。虽然梁栢贤深信今次玛丽换肝团队未有及早通知医管局，跟集体隐瞒无关，然而瓜田李下，恐怕不是三言两语就能洗去嫌疑。

有病人关注组织提到，2007年伊利沙伯医院曾发生类似今次邓桂思的医疗事故，事后医委会裁定涉事医生「专业失德」不成立，原因之一是当时未有相关用药指引，今次事故重演，反映医管局未有全面汲取教训。梁栢贤表示，根据现时医院临牀管理系统设计，若处方类固醇超过两周，电脑系统会作警示，据他了解，涉事医生也不知道为何未有察觉。医管局和联合医院必须彻查，为何两名有10年经验的副顾问医生竟然先后「走漏眼」，到底是专业水平出了问题，还是院方系统警示不够清晰？

香港公营医疗系统人手紧张，医生压力巨大，然而这不代表医生可以将失误责任全都推卸到制度之上。今次围绕邓桂思的医疗事故，重挫市民对整个医疗系统的信任，医管局有必要彻查问题根源，追究责任，不容隐瞒护短。过去很多医疗事故调查报告，即使证实涉及人为疏忽，涉事者也甚少遭惩处。为免继续惹来「医医相卫」的质疑，今次当局必须邀请大学专家加入调查，确保调查委员会的独立性和公信力。与此同时，医委会改革也应尽快落实，洗刷处理医疗事故塞责偏袒业界的印象，重拾市民信任。（完）

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