港报社评：适度有为助新产业，拿出决心调整税制--明报2月24日

下年度财政预算案，财政司长陈茂波提到将在财经事务及库务局成立税务政策组，审视一些税务课题，从本港应对眼前竞争和长远财政状况，都有需要检讨税务和调整安排。审视税务是敏感课题，势必引发诸多联想，陈茂波答覆传媒提问时，解说得较低调，显然在尽量降低议题的敏感性，避免引发反弹。本港社会对扩阔税基，使政府收入更多元和稳定，早获一定认同，问题是过去政府遇难而退，议而不决，期望政府今次拿出决心，全面审视税制，制订具体可行方案，使税制更趋完善并应对未来老年社会的财政需要。

税务政策组将一方面检视香港与国际税务规定的接轨，积极研究如何通过包括提升科研开支的扣减等税务措施，促进支柱、优势和新兴产业的发展，务求使香港在国际新形势下持续维持竞争力，为香港创富；同时优化香港的税制结构，研究扩阔税基和增加收入，务求有足够资源支持社会的持续发展。陈茂波在解说时强调前半部，即是如何透过税务措施强化竞争力，为香港创富。

长期以来，政府奉行所谓「积极不干预」政策，只提供包括制订法例等基础建设，不参与或插手推动产业发展；以创新科技为例，周边地区和其他国家大力积极协助创科产业发展，港府坚持置身事外，不单在科研投入方面少得可怜，过去曾有尖端科技企业意欲在港设厂生产，期望政府给予土地优惠等安排，都被拒绝，致使一些高科技企业未能来港落户。本港近年竞争力渐见衰弱，主要与创新科技落后有关。其实，以往本港制造业鼎盛时期，当时的政府为鼓励厂商引入机器设备，提高生活效率，都在税务上给予优惠，可见政府适度介入协助产业，早已有之，并非新鲜事物。

证诸周边地区和国家以税务措施鼓励拓展创新科技，形成产业，是各个政府最起码做法，从科研到应用，每一个环节，政府都有介入协助发展的空间；其他政府的成功经验，值得参考，港府勿继续墨守成规。至于本港既有支柱和优势产业，也有引入科技更新换代，提高生产力的问题，税务政策组应顾及，提出恰当可行建议，全面优化各方面产业，从而使本港竞争力从后赶超，起码不再明显落后。

除了以产业为着眼点，当局的审视须有更宽广角度，看到微型企业在经济发展可能起到的巨大作用。互联网时代只要有创意，创业绝对不是做梦，而是有可能的事，现在举世知名的阿里巴巴，就是最好事例。今时今日，阿里巴巴正在协助中小企，甚至个人做生意，更多成功企业和产业就有可能冒出来，因此，政府于推动产业，也要看到中小企以至微型企业可能起到的作用，税务政策组须有措施顾及，只要有个案成功，香港整体就可能获得丰厚回报。政府以税务措施为香港创富，既要看到大的，也不应该忽略小的，要大小通吃。

本港税基狭窄，政府收入来源集中，以2015/16年度为例，利得税、薪俸税、印花税、差饷和卖地收入，占政府总收入约七成半，而本港是细小而开放的经济体，经济表现受环球经济影响，直接冲击政府收入，回归之后，本港在亚洲金融风暴、科网股爆破和SARS连番冲击下，财务收支连续数年有数百亿元计赤字，正好说明此一情况。长期以来，社会各方面对税制不乏讨论，大多认同有需要扩阔税基，数年前，政府就开征商品服务税，曾经谘询公众，在有赞成、也必然有反对的情况下，政府和负责官员为了民望，较易就放弃了，香港整体不能回避的事务，又一次议而不决。

除了政府税收集中的缺陷，本港税制还面对老年社会带来的困境。人口老化，工作人口逐渐减少，新一代需担负税务之沉重，渐次浮现，设若税制不适时调整，香港社会的深层次矛盾将更形突出。按本港现行税制和逐渐出现的情况，扩阔税基，包括开征新税种（例如商品服务税等），使更多公司、打工仔跌入税网，已经是不能绕过的议题，政府须拿出勇气，经过研究谘询，制订具体可行方案，落实推行。调整税制结构，是香港不能回避的命题，政府有责任带领全港市民找出办法、共同面对。（完）

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