港报社评：选战多闷场诚好事，诤友多批评应反省--信报3月24日

立法会前主席曾钰成是本地政坛难能可贵的奇人异士，既是建制派之内根正苗红的重量级元老，同时是民主派眼中可以坐而论道的沟通对象，因此一直有传闻他会参选特首，而且相信能够得到不同政治光谱阵营的跨界别支持。很可惜，曾钰成早前终于披露，由于不获中央开绿灯，所以打消了参选的念头。对于这场没有曾钰成的跑马仔游戏，行政会议召集人林焕光本来的讲法是「唏嘘」，经过三位候选者参与电视论坛之后，他进一步表示「more than唏嘘」，因为如果有曾钰成落场辩论势必「好睇好多」，似在暗嘲现在的选战平平无奇。

另一方面，五年前竞逐行政长官落败的全国政协常委唐英年半开玩笑地指出，选举过程中有不同言论属正常情况，但他相信：「今次就比起我二○一二嗰次场戏，已经冇咁好睇，嗰时应该系精采好多。」

今轮选战平平无奇，上回格斗精采好多，尽管令观众觉得有相当多呵欠连连的闷场，即是俗语所说的「厕所时间」，不过从「君子之争」的角度来看，平平无奇反而是好事。选战沉闷的原因是没有黑材料满天飞，没有吊臂车包围豪宅，没有「僭建就是僭建」，没有「违法就是违法」，候选者之间也从没互相指控对方「你呃人」。这次三人角逐的局面，迄今为止尚算乾净，闷得其实合乎体育精神。

美中不足的是三位主角以外的敲边鼓配角，有时会做出踰越规矩的小动作，正如曾钰成在报章专栏以〈君子之争〉为题写道：「先前有人在报章发表文章，竟出言恐吓，说『在当今的高科技年代，无论是按投票次序、提名票与选票对比，以及选票沾上的手指模，若以为暗票就等于隐身，根本就是自欺欺人，谁人转軚，一查即知』。」除了如斯恐吓选委之外，又有谣传选委被要求违法用手机拍下自己的选票证明没有「转軚」，亦有传闻指选委被警告若不按照指示投票将被报复，包括打击其内地生意等等。曾钰成认为，种种传言令人觉得背后有强力部门操控选举，官方应严正辟谣及打击各种损害法治的歪风，保证秘密投票权受到保护，才能维持公众对选举制度的信心。

恐吓选委破坏暗票制度当然是令人齿冷的肮脏行为，而曾钰成讲得出这番义正词严的谏语，足证他是一位有水准的建制派诤友，下任特首不管是谁，最好听一听其苦口婆心的金石良言。

譬如说，顶头大热门林郑月娥常常成为曾钰成笔下的月旦对象，秉笔直书的说法包括「今日的娥打倒昨日的娥」，他昨日接受电视台访问之时解释道，这些都是善意批评：「如果佢要成为行政长官，需要有自省能力。」然后他继续善意批评：「佢唔系一个你好容易同佢合作，或者你好喜欢同佢合作嘅人，官场里面呢个唔系乜嘢秘密，即系觉得佢唔系一个好容易团结到各方面力量嘅人。」他进而直言，一个好领袖应该有胸襟，认真听不同意见，有则改之，无则加勉。

广开言路，接受批评，不是修补社会撕裂的应有之道吗？最重要的是切勿忘记，历届特首上任之后必定会面对排山倒海而来的攻击，小圈子选举的认受性不足是谁也摆脱不了的魔咒，如果连善意批评也接受不来，怎样应付恶意中伤？过去五年就是由于执政者太沉溺于敌我分明，缺乏求同存异的亲和力，以致整个社会陷入非黑即白的泥淖之中无法自拔。林郑月娥或者其他人如果当选，最好不要把批评声音视作「白色恐怖」，否则有可能重蹈五年来的覆辙。

曾钰成的善意批评之中，尚有一言值得聆听，他说：「你一天不解决普选问题，没有人会有兴趣与你讨论其他事，别人就会针对你的死穴，说你不是由普选产生，这样就很难讨论了。」

若说选战是君子之争，当选者务必反省深思，如何接纳君子之诤。（完）

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