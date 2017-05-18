港报社评：造地需时逾10年，香港不能再拖--经济日报5月18日

即使换届在即，港府昨委托房协研究在郊野公园边陲地点建公营房屋的可行性，凸显特首梁振英解决楼荒的决心，敢于踏出第一步去开辟新土地，以免蹉跎岁月，影响经济民生发展。

本港楼价持续创新高，远远超出市民负担能力，供楼负担连续7年全球最高，不吃不喝18年才能供完一个单位。归根究柢是严重缺地，以致楼宇供求失衡。规划署估计，到2046年本港至少需要4,800公顷土地，即使现在的短中长期土地供应措施全部落实，仍欠1,200公顷地，但这仍未计算商厦用地，若地荒楼荒不获解决，将严重影响本港的竞争力。

现届政府曾多次提出开辟新土地供应的方法，包括大型填海、开发棕地和开发郊野公园，但1997年禁止在维港填海后，填海俨如成了禁忌，每当提出就遭环保团体反对。横洲事件凸显开发棕地难度高，至于开发郊野公园也遭环团反对，但梁振英作出修订，主张在边陲和生态价值不高的郊野公园建公营房屋和长者屋，并提出可加可减机制，阻力才稍为减少。

社会各界都认识到觅地才能解决问题症结，但却囿于只说不做，一提到填海或开发郊野公园，就不问情由先行反对。现在港府委托房协在大榄和马鞍山郊野公园边陲地带做试点，研究建屋的可行性，是迈出了正确的第一步。

首先，港府委托房协做研究是明智的做法，避免有偏向地产发展商之嫌，减少舆论作出官商勾结的指摘，有利推进开发生态价值低的郊野公园。

更重要是，在郊野公园开发新土地，所耗费的时间跟填海一样漫长。房协要两年后才提交研究报告，之后供市民谘询，由开发到修订法例、市民入禀法院提呈司法覆核，以至到最终落实兴建，动辄超过10年，随时跨越两届政府。

假如港府今天不踏出第一步，下一步便无以为继，只是空谈觅地，进一步推迟开发土地时间，令缺地问题变得愈来愈严重，楼价无止境地乾升，窒碍本港经济民生发展。

正因为造地过程困难，港府必须尽快做，除非在研究阶段发现该地段存在非常珍贵物种，必须作出保育，被迫搁置有关计划。只要找到更多事实和数据，有望获得公众认同发展郊野公园的迫切性。若不踏出这重要第一步，再拖多10至20年，问题只会变得更棘手。（完）

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