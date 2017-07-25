港报社评：释除一地两检疑虑，必须解决信任问题--信报7月25日

高铁「一地两检」方案看来很大机会在今天公布，行政会议昨日召开预备会议讨论相关细节，会后行会成员汤家骅表示：「你等听日公布啦。」

早前有消息指出，「一地两检」的具体操作是复制深圳湾模式，高铁西九龙总站划出「内地口岸区」，以租赁形式把管辖权交予内地人员处理入境检疫清关的手续，执行内地法律，本港境内高铁行车管道由特区政府管辖，高铁列车在管道营运载客时，车厢内的司法管辖权属内地，非营运之时，车厢司法管辖权则属本港。据了解，方案将先在立法会提出决议案，待全国人大常委会确认后，再正式向立法会提交条例草案，用意是确保在法律上不存在漏洞，因为人大是全国最高权力机关。

深圳湾实施「一地两检」超过十年，一直相安无事，当初是人大常委会决定在深圳湾设立「港方口岸区」，授权特区政府依照本港法律管辖该区范围，再由本港立法会制订法例落实具体安排。类似的做法在外国亦不鲜见，法国巴黎和比利时布鲁塞尔的火车站，皆设有一定范围属于英国边境管制区，旅客办理入境手续之后，就等同进入英国国境。深圳湾和外国的「一地两检」均没有问题，为什么香港的「一地两检」被形容为非常敏感的「政治炸弹」？说穿了，港人恰似惊弓之鸟，对于内地人员在港执法缺乏信心，铜锣湾书店事件是港人心头的一根刺。

《基本法》第十八条列明，内地法律不在香港特别行政区实施，泛民阵营质疑，深圳湾模式不能在港复制，原因是内地没有相关限制，才可以划出「港方口岸区」执行香港法例，但在香港实施「一地两检」则违反《基本法》。当然，全国人大常委会可以通过决议，在西九龙总站划定「内地口岸区」让内地人员执法，为「一地两检」奠定法律依据，然而此举仍然令人忧虑削弱香港的高度自治，甚至有人狠批是「割地辱港」。

无论如何，「一地两检」方案公布之后，激烈争辩肯定出现，司法覆核亦会有人提出，上任以来享受着民望攀升的特首林郑月娥，不得不为此出尽九牛二虎之力，尝试释除港人的疑虑。

前运输及房屋局局长张炳良分析得绝对正确：「讲到最底，其实系一个信任问题。」他说道，两地政策和做事方式不同，难以避免出现张力及矛盾，法律问题反而较为技术性。

广深港高铁香港段耗资八百亿元，如果没有「一地两检」，高铁沦为稍快一点的直通车，根本就是极度浪费人力物力的大白象工程。「一地两检」必不可少，方案亦已如箭在弦，余下来特区政府和中央政府要做的是解决信任问题。

首先，铜锣湾书店事件不能重演，特区政府责无旁贷扞衞港人权益，不容许内地的「强力部门」利用「内地口岸区」为所欲为。林郑于竞选期间曾公开讲过，若出现香港主流意见令特首无法履行《基本法》要求的责任，她会辞职。要是铜锣湾书店事件再来一次，请辞不请辞须视乎她有没有履行《基本法》要求的责任，为港人挺身而出。

其次，有人担心市民若在「内地口岸区」和高铁车厢身穿「平反六四」T恤将会被捕，对于类似行为应该从宽处理。依照惯常往例，内地人员一般只是拒绝异见人士入境，或者扣查一段时间遣返香港，「一地两检」实施之后不宜将惯常往例升级为严惩法办。

再者，在港境「内地口岸区」执法的内地人员最好参照驻港解放军，寸步不离管辖范围，以免造成不必要的联想。关于这一点，据说已有规定，内地人员不准离开高铁站，每日下班后必须即时返回内地。

无可否认，解决信任问题并非一朝一夕能够办到，但最低限度现届政府要交出足够的诚意，而中央政府亦须予以配合，否则「一地两检」随时变成一场噩梦 。（完）

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