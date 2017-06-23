港报社评：金正恩玩出祸，美迫华交功课--经济日报6月23日

刚获北韩释放的美国大学生瓦姆比尔之死，令北韩邪恶形象更鲜明，也让中国在中美对话处下风，北韩虽提出暂停核导弹测试，恐未必满足美国要求，美国或要北京做出实际成果才肯罢休。

中美前天举行首次外交安全对话，因瓦姆比尔之死，整个会谈都聚焦在北韩问题上，因为瓦姆比尔获释时已昏迷变成植物人，回国后数天死亡。全美对北韩将仅犯小错的美国学生折磨成植物人惨死大感愤怒，有国会议员要求禁止人民去北韩旅游，总统特朗普在强大民意支持下，自然将矛头直指北韩的最亲密盟友中国身上。

特朗普在对话前先礼后兵，在Twitter贴文，感谢中国国家主席习近平在北韩问题上出力，但未能奏效。表面上是赞扬中国，但实际上是对中国未能迫使北韩停止核弹测试表达不满，因为中国不但是北韩主要贸易伙伴，占了北韩贸易额90%，尽管北韩煤炭出口到中国，粮食、石油和柴油却是主要仰赖中国，可是中国未彰显出对北韩应有的影响力。

瓦姆比尔之死，除令中国受压之余，也使国际更加认定北韩的邪恶王朝本质，迫使北韩放软姿态，透过驻印度大使桂春英对美释出善意信息：只要美韩暂停大型联合军演，北韩愿意暂停核弹测试。

北韩突放下身段，底因有二。首先是北韩经过连串试射导弹后，相信已取得阶段性成果，掌握中长程导弹关键技术数据，连美国也开始忧虑北韩核弹能力，故可暂缓试射，优化技术。

更重要是北韩自知玩出火，即使明知中美朝都不愿打仗，但在当前风头火势下，北韩必须收敛，以免再予美国口实，因在全美人民怒火下，特朗普对北韩动武并非完全不可能，惟有主动提出降温的下台阶。

问题是特朗普会否照单全收？现时美国有理有据，即使向北韩采取更强硬制裁，如对北韩实施石油禁运、惩罚跟北韩核弹计划有往来的中国企业或银行，甚至做出一些在北韩眼中是挑衅的军事行动，中国也难以反对。

在形势利好下，相信特朗普明显要获得一些实在好处，施压北京在北韩问题上做到美国想见到的实际成果，既可让他向美国人交代，又可强化其强势总统形象，才会同意缓和形势。现时球落在北京手上，怎样做才能满足特朗普，又能体现中国的大国责任，并确保本身地缘与战略利益，确令北京头痛。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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