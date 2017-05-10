港报社评：防止医疗失误不容敷衍塞责--信报5月10日

邓桂思换肝事件牵动社会各界的恻隐之心，却原来，个中还牵涉重大秘辛。联合医院行政总监徐德义和内科及老人科部门主管龚金毅昨日召开记者会，一边解释来龙去脉，一边向病人和家属鞠躬道歉。简单来说，如果不是医院出错，遗漏处方至关紧要的药物，43岁身为人母的邓桂思根本毋须先后两次接受换肝手术，至今依然情况危殆。

邓桂思的长女Michelle受尽百般折腾之后发出悲鸣：「不如我畀一百句道歉，佢畀番一个健康嘅妈咪我！」

事到如今，不但病人家属要问个清楚明白，所有市民亦想知道，为什么香港的医疗事故竟然可以层出不穷？严重疏忽与低级错误的程度教人匪夷所思，如果邓桂思的病情不是全城关注，院方会不会尝试隐瞒到底？

说隐瞒，并非无的放矢。据Michelle忆述，由于母亲用药情况有异，加上原本只是肾病，不明何以会变成急性肝衰竭，更有必要紧急换肝，所以在4月19日联络院方查询，但院方一直没有提供确切的答案。她说道：「作为一间咁大机构要有担带，医院一直没有主动找家属，至少在我们找他们之前没有！」因此，她狠批院方隐瞒失误。

联合医院避重就轻回避隐瞒的指控，仅仅承认「通报上有点慢」。而这种所谓「慢」，说的是4月6日已发现处方药物有问题，展开调查，然后是女儿碍于不足18岁法定年龄无法捐肝救母，乐于助人的26岁女文员郑凯甄仗义牺牲，捐出活肝之后又帮助不大，医院不得不再以屍肝进行第二次手术，扰攘大半个月，联合医院在昨日才和盘托出。实情是，邓桂思去年7月因血压高到联合医院求诊，确诊为甲型免疫球蛋白肾炎患者，由肾科跟进，处方类固醇药物「泼尼松龙」，但院方忽略了她的乙型肝炎病历，没有同时处方抗病毒药物「恩替卡伟」，病人服用类固醇后免疫力下降，导致乙肝病毒活跃度增加，引发肝衰竭，并且急须换肝续命。

这种所谓「通报上有点慢」，连食物及衞生局局长高永文亦蒙在鼓里，他是数天前才初步得悉事件。

院方鞠躬道歉是最起码的回应，他们说要成立独立委员会调查事件，将于八星期后有正式报告，同样是必不可少的例行动作，然而市民的最大忧虑是香港的医疗系统是否能够汲取教训，防止类似事件再次发生？过往的医疗失误五花八门，喂错药有之，输错血有之，开错刀有之，每次出事之后都说调查，调查之后都说改善，并且声称已有一套通报机制。令人感到气馁的是，彷佛一切尽是敷衍塞责，医疗失误没有因此而销声匿迹，反而变本加厉。

社区组织协会指出，八年前曾经发生过类似事件，当时一名同样患有肾病并且是乙型肝炎带菌者的病人，被处方类固醇之时，未获处方控制乙肝病毒的药物，病人最终肝衰竭死亡。协会认为，邓桂思事件反映医管局风险管理工作不足，公立医院亦未有汲取教训。

诚然，香港的医护人手长期短缺，但「忙中有错」绝对不应该成为专业人员的失误藉口。据说，为邓桂思开漏药涉及两名专科医生，他们均有10年经验。富于经验的医生竟然开漏药物而无人察觉，反映公立医院的监察制度必须想方设法堵塞漏洞。

医管局本年度获政府拨款553亿元，七成经常开支用于员工薪酬，约需444亿元，包括增聘430名医生（当中320人为今年医科毕业生），以及2,130护士，但扣减退休及预计会离职的医护人员，净增长只是200多名医生和800多名护士，整体仍欠约300名医生和600名护士。

医管局一方面必须堵塞漏洞，另一方面亦须增聘人手。无论如何，人命关天，医疗失误不可一、不可再，切勿辜负市民对医护人员的敬重。食物及衞生局最快下月初向立法会提交医委会改革建议，涉及《医生注册（修订）条例草案》，务求加快处理涉嫌医疗失误的投诉个案。此事关乎病人权益，立法会议员应该切实地理性探讨，勿演变成意气之争。（完）

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