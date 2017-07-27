港报社评：防范风险意愿良好，政策困局解决甚难--信报7月27日

继五年一度的全国金融工作会议于本月中召开，为今秋举行的中国共产党第十九次全国代表大会（「十九大」）政策方针定调后，中共中央政治局本周一在国家主席兼中共中央总书记习近平主持下召开会议，除了坚持稳中求进的经济工作总基调，并重申以供给侧结构性改革为主线外，还提及扎实整治金融乱象、加强金融监管协调、积极化解地方政府债务风险，以及坚决遏制隐性债务增长。在涉及国企的范畴，政治局则强调要认真处理依靠低成本债务苟延残喘的所谓「殭屍企业」问题，更多运用市场机制实现汰弱留强。

稳中求进、坚定不移一类字眼，在内地官方声明中屡见不鲜，惟这两次由习近平亲自主持的会议，不约而同对金融乱象、监管协调、债务增长等领域着墨甚深，足证中央对防范金融风险高度重视。

全国金融工作会议落实设立的「国务院金融稳定发展委员会」，跟部分市场人士期望于会后诞生的「超级监管机构」虽有一段距离，但这新架构应有助强化人民银行在宏观审慎管理和系统性风险防范此两方面职能，对填补在现行「一行三会」分业监管模式下出现的灰色地带，可发挥积极作用。

防范风险、金融服务实体经济一类良好意愿，没有人会予以否定。然而，必须看到的是，体制上的漏洞可以透过改革不断纠正，但源于中国经济发展模式的政策困局，则不是单凭完善监管便解决得来。举个例，国企着重建立资产规模，效益低却占用近半银行信贷，内地经济一旦转呆，国企更要「奉命」增加投资，令本已严重的债务问题变本加厉。

政治局会议强调要紧紧抓住处置殭屍企业这个「牛鼻子」，容许市场力量淘汰弱者。从提升经济效益、解决产能过剩的角度出发，这当然是好事，惟诸如钢铁、煤炭等长期亏损行业逐步整合收缩，必然导致大量工人下岗，中小型民企在提供就业机会方面本可扮演重要角色，但银行优先照顾国有企业，民企难以跟国企竞争常规贷款，融资困难早非今日始，要扩张业务且吸纳「殭屍企业」出局后遗留下来的剩余劳动力，恐怕有心无力。

解决这个问题并非没有办法，只是与中央坚决遏制隐性债务增长难免发生冲突。根据业界估算，内地银行缺少监管的表外活动，规模足以跟银行业资产负债表上的全部资产看齐。先进国家的监管机构倘认为有必要，一声令下便可迫使银行把表外活动转移到资产负债表上，使其纳入监控易于管理。

五花八门的高风险理财产品自然有需要加强监管，但就如《纽约时报》所言，内地银行的表外活动，许多都涉及各类贷款担保，对难以从常规途径取得信贷的中小型民企提供了重要的融资服务。在中国的特殊环境下，影子银行体系中哪些环节危害经济、哪些能间接服务经济，实在不易分辨，同时也突显了内地金融政策面对的困局。

另一边厢，中央明确表示不鼓励企业非理性投资海外项目，加上万达、复星、海航等近年四出「扫货」的私企遭当局高调整顿，中资「走出去」碰壁举世瞩目。相比之下，大型国企在海外积极扩张引发的不安备受忽略，却更加值得关注。最新一期《经济学人》便围绕「国进民退」益发明显、中国经济改革大开倒车提出警告，当中指习近平一方面肯定市场力量在资源分配和效率提升上的贡献，惟强调国企由党领导的大原则绝不能动摇，而中国经济必须继续由国企主导。

在国资委牵头下，内地近年在航运、铁路设备等领域实现强强合并，「一带一路」发展策略更促使此等国企巨无霸目光对准海外，导致包括英美在内的监管机构大力收紧对中资并购的审批。私企大买家「走出去」受到中央压制，国企海外扩张又引发当地竞争对手和监管当局「加强戒备」，可见主宰中国经济命脉的，由始至终都是政治！ （完）

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