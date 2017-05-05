港报社评：陷身中美博弈漩涡，不利香港民主发展--明报5月5日

美国国会一个委员会以「香港回归20年现状评估」为题举行听证会，香港众志秘书长黄之锋、民主党创党主席李柱铭、铜锣湾书店前店长林荣基及前港督彭定康等获邀发言。黄之锋表示，支持委员会主席鲁比奥所推动的跨党派《香港人权与民主法案》（下称《法案》），授权美国总统制裁「打压港人基本自由」的中国大陆和香港官员。有关主张美其名是把「香港人权置于美国对港政策的中心」，实际是把香港置于中美博弈的漩涡，对香港民主发展弊多于利。

这次由「美国国会及行政机关中国事务委员会」（简称CECC）召开的听证会，与其说希望全面客观了解香港现况，不如说是一场为《法案》造势的政治骚，单看几名获邀发言者的观点立场已可见一斑。黄之锋、李柱铭和林荣基明显只反映了本港政治光谱的一小部分，连能否代表泛民主流声音，也未必说得上。至于另一名获邀的美国学者兼人权活动人士博克（Ellen Bork），过去曾公开表示，白宫应聆听香港新一代的声音，第一步就是「反对北京箝制包括港独和自决的政治讨论」，主张新一届国会立法，「惩罚中国大陆侵犯香港自治」。

去年初铜锣湾书店事件后，CECC联合主席鲁比奥（Marco Rubio）联同参议院共和党同僚科顿及民主党的本卡登，以跨党派姿态向国会提出《法案》，加强向北京施压，惟因国会纷争不休，未能提上立法事务日程。及至去年底，鲁比奥与科顿卷土重来，以CECC名义，邀请黄之锋等人赴美会晤，宣布重推《法案》。他们表示港人自治受到蚕食攻击，有关法案是要「重申美国对香港自由民主的支持」，授权总统锁定「打压港人基本自由」的人，禁止他们入境，甚或冻结他们在美国的财产。法案除了要求国务卿每年向国会提交香港人权和民主发展的报告，还订明2014年在港居住人士若因参与政改非暴力示威被捕留有案底，华府不得对他们拒发签证，俨如为日后黄之锋等占领运动人士能够顺利赴美度身订做。

1992年，美国国会监于六四事件和香港回归，通过《美国香港政策法》，在经贸方面区别对待香港与中国大陆，惟同时要求总统持续评估日后一国两制的落实情况，决定香港是否可以获得美国「特别对待」，惹来北京强烈不满，质疑是干涉内政。《法案》是否有机会通过，目前言之尚早，惟法案摆明车马过问本港事务，还附上「制裁」机制，矛头随时指向内地和特区政府官员，实际已经超出「关注」香港的范围，将香港变成美国向华施压的一张牌、深深卷进中美角力涡漩，北京势必视为严重挑衅，对香港更不放心。港人争取民主，只会难上加难。

黄之锋表示，「国际连结」是推动民主运动的延伸。不过就事论事，回顾过去廿多年的经验，看不到国际因素对香港民主发展有多少帮助。1990年代，李柱铭几乎年年赴美拜会华府高官，甚至造访白宫与时任总统克林顿会晤，可是并未带来任何实质好处。过去李柱铭、陈方安生等人赴美，谈的主要都是围绕一国两制和推进香港民主的事宜，可是黄之锋在美国听证会上的发言，却触及极为敏感的「民主自决」。

听证会上，前港督彭定康明言港独不是出路，不过黄之锋却重提了港人「自决」的说法，表示「我希望美国共和民主两党能合作，保障他们所认同的基本人权价值，香港人会继续向中共政权争取民主，并行使自决的权利」。「民主自决」是香港众志的核心主张，尽管黄之锋等人坚称它不等于港独，惟同时亦承认港独可以是「民主自决」的一个选择，惹来一些人质疑「民主自决」不过是搞「暗独」的幌子。黄之锋的民主自决主张，并未代表大多数港人的意见，他在听证会上的「自决」发言，难免容易惹来「拉拢外国势力支持港独」的质疑。

过去一年，「铜锣湾事件」和人大释法等，确实加深了部分港人对一国两制前景的担心，不过黄之锋这次出席美国国会听证会，「感谢」鲁比奥等人推动《香港人权与民主法案》，呼吁民主共和两党支持通过法案，实际效果只是「帮人做骚」，给美国国内一些主张强硬对华的人帮上一把，对保障香港自由民主和司法独立，并无帮助。听证会上，有发言者谈及香港司法独立面临愈来愈大的威胁，鲁比奥亦表示密切关注黄之锋等占领人士面临检控的情况，并会敦促美国政府将裁决结果，作为对华谈判需要考虑的因素之一，「我们会将他们遭受的任何惩罚，视作他们和我们合作的后果」。有关说法本身就是极大讽刺。每个参与占领运动的核心人物，都知道公民抗命需要付出法律代价，日后法庭定罪，不过是依法办事，对被告来说亦是求仁得仁，纵观近月法庭对多宗政治敏感案件的判决，也令港人普遍相信法院并无偏袒任何一方。鲁比奥的说法，实际是威胁将本港法庭裁决政治化，对香港司法独立毫不尊重。

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