港报社评：雄安泡沫乍现，逐浪须懂落车--经济日报4月6日

全国热钱蜂拥雄安，中央马上煞停当地楼市，资金转战周边县城和股市，泡沫势将续胀。以全国力量加持，雄安终会有成，惟过程中泡沫亦难免爆破，投资者识上车也须懂落车。

河北雄安新区被形容为千年大计，媲美深圳和浦东，令投资者憧憬发展潜力无限，而根据深圳和浦东的发展经验，楼价岂止以倍计飞涨。全国炒楼团立即涌到雄安所在的三个县疯炒，当局虽即时喝停楼宇买卖，但各路人马纷钻空子，中央遂大举查处765宗违规买楼案件，已拘最少7人。

然而，这无阻热钱继续流入，因为雄安需要发展，除当地楼房买卖迟早要恢复，资金亦已先转投周边县城外，热钱更已抢入股市热炒雄安概念股。

昨天是雄安新区宣布成立后A股首个交易日，升1.48%，是近8个月最大升幅，涉及雄安概念的板块如基建、钢铁和水泥股都大升，连淘宝亦声称两年前已投资雄安。热潮涌起，不少港股亦投入雄安概念大潮，冀能水涨船高。

现实是雄安可能成了一个大泡沫，人人憧憬商机无限，但千年大计短期无法实现，因为中央宣布成立这个疏解非首都功能的国际绿色科技新城时，尚未制定框架细节，从深圳空降过来负责落实新区的河北省副书记许勤，前天才到雄安调研，研究如何做好规划工作。

当局必须尽快研究出框架细节，诸如所谓非首都功能是甚么？有多少会从北京迁来？会有多大及多少政策倾斜优惠？会集中甚么行业？如何吸引海内外企业、人才、资金流入这些目标产业？在招引而至的千帆竞逐下，哪些企业会跑出成为雄安未来的龙头企业？就像当年深圳由小渔村涌现数以万计企业，腾讯和华为等从红海中拼杀出来，终能用业绩回报投资者。

雄安这个千年大计，快则要三、五、七年才能取得初步实质成效，甚至可能像深圳要用上30年时间。个中过程难免经历很多波折，但在倾全国之力，要建设成可媲美邓小平打造的深圳、江泽民打造的浦东，成为国家主席习近平的历史政绩之下，雄安最终能取得一定成果。

但在打造雄安新区的漫长过程中，泡沫难免有爆破起落，除考验投资者眼光，能否选中明日之星外，还考验投资者是否懂得上车和落车，否则很容易在逐浪过程中被大浪没顶。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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