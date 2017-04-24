港报社评：零售市道回稳，商家须转型闯新天--经济日报4月24日

本港零售市道经历两年下跌，暂见回稳，随着五一黄金周将至，预计访港旅客人数增加，商户除了以礼待客，做到宾至如归，更应懂得变阵，才能重新振兴本港零售业。

今年首季访港旅客人数回升，1至2月近966万旅客人次，较去年同期上升1.4%，而3月份上半个月增加了5.5%，内地客更多了7.3%；这主要受惠内地实施禁韩令，促使更多内地客来港旅游。

此外，欧洲近年经常发生恐怖袭击，相信会有部分内地游客以安全理由，选择来港旅游。再加上今年是本港回归20周年，当局会举行多项活动庆祝，相信可吸引更多游客来港消费，有望提振香港零售市场。

内地自由行来港人数回升，未必令本港所有零售业受惠，尤其是奢侈品市道至今仍未扭转颓势。内地持续反贪腐，商人不敢再买名贵手表或手袋送礼，自然令奢侈品滞销，加上现时来港消费的内地客，不再是财大气粗的富豪，而是中产人士，他们购物不是一味炫富，而是讲求品味。

名牌奢侈品撤出购物区黄金地段，取而代之是一些中价品牌或轻奢侈品牌，例如某外资服装店早前在港开店，吸引大批人排队试衫，都凸显中产客已成了零售的主导。

中价品牌能在逆市中脱颖而出，原因有三。一来售价较大众化，客源较奢侈品广。其次，中价货的客源不如奢侈品以内地客为主，受自由行人数下跌的影响较轻微，抗跌力也较强。更重要的是，中价品牌大多采取薄利多销策略，例如该外资服装店在港销售的产品，跟在国内同步，每月推新产品，既可保持新鲜感，又可让港人毋须到外国就可买到最新款服装，自然收到其门如市、旺丁又旺财的效应。

中价品牌能在零售市道低迷下杀出血路，反映母公司因应经济环境作出业务转型，在销售策略也作出改变，追求货如轮转。

因此，商家除了花心思，在黄金消费档期招徕客人外，还要务实及弹性应对，不断作出自我调整，还要推陈出新，才能留住客人。若本港商户都抱持这种态度，不但能提振生意，还有助本港零售市道回升。

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