港报社评：青年纳入谘询架构，不能仅当花瓶点缀--明报2月28日

千呼万唤始出来，特首参选人林郑月娥公布全面政纲，花了不少笔墨强调管治新风格，提出要重建社会和谐，又邀请青年议政参政，「与青年同行共创未来」。占领运动后，青年政策愈益受到关注，无论是林郑月娥还是曾俊华的参选政纲，都表示会鼓励青年人参与政策讨论，聆听他们的声音。长期以来，特区政府的青年政策未与时俱进，被批评「离地」，确有改革必要，然而单靠吸纳青年人进入谘询架构并不足够，特首参选人还需拿出更多诚意，回应青年人的诉求，始能逐步消减社会矛盾和撕裂。

林郑宣布参选后，民望一直受「梁振英2.0」和「中央钦点」的说法拖累，反对者攻击她「刚愎自用」、「独断独行」，管治作风与梁振英无异。为了强调施政风格有别，林郑在政纲中似乎有意标榜自己包容兼听、广纳民意，当中最明显的是辟出专章，提出与青年同行，增加青年议政论政参政的机会，除了承诺利用各种媒介扩阔政府与青年对话，又提出引入「自荐」制度，邀请有志公共事务的青年，不论政见，自荐参加法定组织及各谘询委员会，增加青年占政府谘询架构成员比例。林郑还主张改组「青年事务委员会」，增设由政务司长办公室统筹的「青年发展委员会」，从更高层次督导政策局及部门推动青年发展工作。林郑的政纲内容，是否足以树立新形象，尚待观察，惟争取年轻人支持，确实成为了今次特首选举民意战的一个关键。

回归以来，历任特首均表示重视青年人向上流动的机会，讽刺的是，过去10多年「青年向下流」的情况，却有恶化之势。本地学者研究发现，2001至2011年间，青年收入中位数下降，社会上的中产职位亦显着减少。香港失业率近年颇低，接近全民就业，表面上青年似乎不乏工作机会，然而能否找到优质工作，实现个人理想和向上流动，却是另一回事。年轻人在工作上难觅晋升阶梯，在楼价高企下难望置业，加上政治制度有欠民主，感到不满可以理解，至于特区政府对青年的支援亦明显不足。当局虽然设有青年事务委员会，就青年事务向特首提供意见，然而当中不少「青年才俊」都是富二代、富三代，惹来「离地」质疑。政府没有一个部门集中统筹处理青年政策，而是分散由民政事务局、劳工及福利局等跟进。政出多门协调不足，青年事务焉有能够办好之理？

今次特首选举，多位参选人都有关注到年轻人的不平和怨气。林郑提出增加青年议政机会，强调推动创意产业让年轻人发挥所长，以及探讨大专学生贷款负担，研究灵活还款安排。曾俊华的政纲，亦有提出建构「纯青年人」的议政平台，并为个别政府谘询委员会，订立青年委员的比率，希望更有效地收集青年意见。曾俊华又表示会鼓励青年参与社区工作，发挥创意及触觉，促进社区发展，「让他们成为负责任的社会持份者」，同时将推动创科企业栽培年轻人，以及将专上学生贷款的还款额，与毕业后的收入挂鈎等。

两位特首参选人强调广纳青年声音，当然是好事，不过比起参与的形式，参与内容更为重要，若只是找青年进入谘询架构充当花瓶点缀，对纾减新一代对政府的怨气，不会有多少效果。香港的谘询架构制度始于港英时代，六七暴动后，港英政府有感与民间缺乏沟通，遂采取所谓「行政吸纳政治」策略，把一些民间声音纳入各式谘询机构之内，盼为管治增加认受性，不过由于港英政府最关心的只是维稳，防止再有大批青年暴动，故此从没制订具远见的青年政策。行政吸纳政治在1970、80年代相当成功，皆因市民普遍对政治冷感，可是在民主意识高涨的今天，「行政吸纳」早已失去维稳效用，不合时宜。

现今青年人不仅希望改善生活，更胸怀强烈的理想主义和民主参与诉求。倘若吸纳青年人进入谘询架构，目标只是为了「维稳」，希望令下一代变得较为「听教听话」，注定失败收场。无论林郑还是曾俊华都有必要阐明，如何确保青年人的参与，能够真正影响政策制订，不会只是搔不着痒处的公关手段。林郑提出改组「青年事务委员会」，欢迎青年自荐参加各谘询委员会，大方向虽正确，惟需说明会否有筛选自荐者的机制；曾俊华亦必须进一步说明，所谓「纯青年人」的议政平台，到底会扮演什么样的角色。

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