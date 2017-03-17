港报社评：非鹰即鸽市场振奋，兼论港美利率楼市--信报3月17日

美国联储局于周三毫不犹豫加息四分一厘，联邦基金利率上调至零点七五厘至一厘，是美国三个月内第二度加息，亦是二○○八年金融海啸以来第三次调高利率。

在三月十日的社评中，我们于作结时提到，市场对联储局议息结果的反应取决于决策者对今明两年利率展望会否「鹰上加鹰」。按照联储局公开市场委员会（FOMC）成员对二○一七和二○一八年利率中位数预测判断，美息将于今明两年分别上调三次，与去年十二月展望相同。

美国今年加息三次原是金融市场的「共识」，但由于联储局多位决策官员于议息前四出放风，论调透出「鹰味」，投资者对美国今年加息四次的可能性不敢掉以轻心。然而，证诸议息声明和主席耶伦在记者会上的言论，渐进加息仍是美国利率正常化的主旋律。

联储局没有「鹰上加鹰」，市场索性当「鸽」来炒，加息决定公布后，股金齐升之余，美国十年期国债孳息亦回落至「老债王」格罗斯（Bill Gross）口中的牛熊关键位二厘六以下，带动与孳息逆向而行的债价上扬，造就了一个股、债、金「皆大欢喜」的局面。华尔街乐观情绪感染港股，恒生指数昨天大涨近五百点，一举冲破二万四千点关口。由于联储局没有加快收紧银根迹象，美滙指数显着回软，从议息前接近一百零二跌至约一百水平，这亦是金价得以抽高，与股、债「各自精采」的原因。

综观联储局对各项主要经济指标的预测，以及耶伦在记者会上的讲话，我们认为有一点值得细味。

联储局未来两三年渐进加息虽是利率正常化基调，但决策官员并没有修订对今年各项重要经济指标的展望，GDP增长维持于百分之二点一、通胀率百分之一点九、失业率百分之四点五，足证在决策者心目中，美国经济表现稳定，联储局无必要改变对加息步伐的评估。

须注意的是，与联储局公布议息结果同一天发表的美国二月份消费物价指数（CPI）按年上升百分之二点七，是五年来最高的通胀率；即使以联储局首选通胀指标、个人消费支出（PCE）物价指数为准，通胀率于一月份亦达到百分之一点九，与联储局对二○一七年通胀水平的预测（百分之一点九）分毫不差。这项预测是为全年而设的，那等于说，在决策者眼中，美国就业市场虽保持强势，工资有望加快上升，但都不足以导致经济过热、通胀失控。

耶伦于记者会上围绕通胀目标提出一个过去较少触及的概念，她指出，联储局视通胀目标为一个「对称」（symmetric）指标，纵使不希望通胀率高于或低于百分之二目标水平，惟实际上难免出现这种情况。言下之意，通胀目标虽是一个「死数」，但百分之二并非通胀率的「上限」，央行决策取向得视乎经济状况而定。

联储局对经济及利率的展望，配合耶伦针对通胀目标的「澄清」，效力不逊于向市场发出美国加息不会加过龙的「温馨提示」。联储局议息后，除了美滙什么都升，是完全可以理解的。

在美国最近公布的数据中，有一项港人也许会特别感兴趣，那就是建屋商信心指数本月升至七十一，创十二年新高。美国已步入加息周期，发展商对楼市信心何以如此高涨？

我们认为，美国住宅按揭产品以三十年定息为主流，在息口近零或看不到上升势头的七八年间，置业人士「锁定」利率以享低息的诱因不大，理由是从借贷成本角度看，早买楼迟买楼并无分别。

如今联储局渐进加息已然启动，置业人士恍如看着一扇本来大开的门逐渐关上，这扇门一旦全封，「捱贵息」在所难免。在机不可失的心态驱使下，美国按揭需求非但不会因加息而冷却，反而会随着美国人赶紧「上车」而升温。发展商无惧利率上升，对楼市充满信心，并非想像中那么不合情理。

香港情况不同，银行虽有定息楼宇按揭产品供应，但通常定息的年期很短，而且在定价上亦难以同时满足借贷双方的需要，若太贴近市场利率，银行没诱因做，离市场利率太远，则置业人士没兴趣用，美国的例子显然不适用于香港。

本港楼价所以易升难跌，与早跟或迟跟美国加息无关。近月中资在港投地勇不可挡，「面粉」贵过「面包」变本加厉，且建筑成本全球最高，港人担心的是今天不置业，明天更加买不起！（完）

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