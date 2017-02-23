港报社评：预算案没有惊喜，留弹药下任特首--信报2月23日

新科财爷陈茂波献出「处男作」，昨天发表其第一份《财政预算案》，同时亦是现届政府的最后一份。碍于客观条件所限，陈茂波任期只有不足半年，所以这份预算案没有石破天惊的大动作，实属意料中事。即使一如既往「计错数」，问题不在这位会计师出身的陈司长，他只不过承接了上任掌柜曾俊华的账簿而已，错到离谱仍是非战之罪。

按陈茂波演绎的套路，离不开一次性派糖措施，例如寛减薪俸税和综援发双粮，说是「萧规曹随」或者「曾规陈随」皆不失为中肯评价。稍稍不一样的是，陈茂波谈及理财哲学时指出，政府财政状况不用受《基本法》要求收支平衡的「紧箍咒」局限，应按实际情况推出不同措施，毋须执着每年都要收支平衡，只要大体上平衡就可以。他解释，香港作为外向型经济体系，容易受到不同政经局势影响，一旦外国出现「黑天鹅」，政府就要投放更多资源稳定经济和撑就业，收入亦会受影响，有机会出现赤字，不过政府有足够财政储备应付，不用担心。

受惠于「计错数」，财政储备相信在今年三月三十一日高达九千三百五十七亿元，当然不用担心赤字，问题是，如此丰厚的储备是不是应该用来协助纾缓香港人的居住难题？陈茂波出席电视论坛节目时被问到，为何不重推首次置业贷款等措施协助市民「上车」，他表示：「虽然好想帮佢哋，不过依家唔系合适时间做呢啲措施。」

我们认同陈茂波的讲法，现在确实不宜重推首次置业贷款，因为此举等同刺激入市意欲，有可能进一步推高楼价；掉过头来说，万一美国加息步伐加快导致楼价下滑，届时借了钱买楼的市民将会苦不堪言，说不定产生一种被骗的感觉。

对于房屋土地政策，陈茂波在《财政预算案》指出，截至去年年底，预计未来三至四年可以供应市场的一手私人住宅单位约九万四千个，是自二○○四年九月政府按季度公布相关供应统计数字以来的新高；初步估计，未来五年私人住宅单位的每年平均落成量约二万个，比过去五年的每年平均落成量增加约七成。公营房屋供应方面，五年内由房委会及房协兴建的公营房屋单位预计约九万四千五百个，当中公屋单位约七万一千八百个，资助出售单位约二万二千六百个。

上述数字并没有「推陈出新」，甚至可说是「自我重复」，这是很容易理解的，因为陈茂波之前的职位是发展局局长，处理的正是觅地建屋，如今升了职换了一个新衔头，觅了多少地，可建多少屋，根本不可能有什么崭新的变化。可堪告慰的是，陈茂波意识到土地供应仍有缺口，承诺透过土地供应督导委员会全面统筹和督导，力求达到十年建屋目标。

今年七月一日政府换届之后，陈茂波会不会仍然是财政司司长？眼下没有未卜先知的答案，不过有一点可供思考。曾俊华辞职参选特首之后，现任特首梁振英被问到为何推荐陈茂波担任财爷，他赞扬陈茂波在觅地建屋方面做出确实成绩，未来三四年潜在私人住宅供应有九万多个单位，较其上任前增加超过四成。下任特首如果继续把房屋土地政策视作「重中之重」，觅地建屋不遗余力的陈茂波未尝没有机会留任财爷（或起码在问责局长层面继续占一席），当然这还得视乎特首选战的胜利者谁属。

《财政预算案》尽管没有惊喜，但有一点应该是下任特首乐见的，就是库房有足够的弹药，除了应付「黑天鹅」之外，还可以延续觅地建屋的既定政策。参选人之一的曾俊华说长远要让全港六成市民入住公营房屋，另一位参选人林郑月娥强调要重建置业阶梯，陈茂波以财爷名义留下九千多亿元弹药，理论上是大有发挥空间的，关键是下任特首有没有魄力排除非金钱能够消解的重重阻力。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘