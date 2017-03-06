港报社评：首提港独有深意，经济目标稳为上--明报3月6日

国务院总理李克强昨日在十二届人大第五次会议上宣读他本届任期最后一份《政府工作报告》，最引人注目之处，莫过于首度提出「『港独』是没有出路的」，显示中央对「港独」的担忧加深，对今后中央对港政策的影响值得留意。同时，报告中将今年的经济增长目标定在6.5%左右，显示当局对目前内地经济出现的回暖迹象保持冷静头脑，对经济发展的风险及外围环境的不确定性有充分估计，力求稳定为上。

与去年相比，今年《政府工作报告》的港澳部分有所增加，除重申确保「一国两制」在港澳实践「不动摇、不走样、不变形」外，并首度提出「研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划」，这一规划去年起在广东省的各项文件中曾多次出现，现在获中央背书，显然成为推动三地融合的新形式。但最引人注目的，还是报告中首度指出：「港独」是没有出路的。这是《政府工作报告》中首度出现「港独」字眼，亦是中央正式文件中首度提及「港独」，特别是将「港独」与「台独」分裂活动相提并论，反映北京对「港独」问题空前重视。

虽然本港政界舆论大多认为「港独」只是一小撮人的活动，难以对主流社会构成真正的影响，不过，以有份参与《政府工作报告》起草的国务院研究室主任黄守宏的话来说，总理报告提及「港独」不是无的放矢的。近年特别是占领运动以来，「港独」势力冒起的势头确实有所加剧，特别是在「命运自主」、「前途自决」等漂亮口号的包装下，「港独」思潮在年轻人特别是学生中的影响力正在扩大，这应是不争的事实。但对于「港独」是否已成气候或正在恶化，各方仍有不同看法。现在中央在官方文件中首提「港独」，反映北京是从国家安全角度看待此一问题，与中央所称「维护国家主权安全和发展利益，是实行一国两制的根本宗旨」一脉相承。

在台湾部分，报告的调子较去年更趋严厉，除提出坚决反对和遏制「台独」分裂活动，绝不允许任何人以任何形式、任何名义把台湾从祖国分裂出去之外，又重提「坚持一个中国原则」，「坚定不移推动祖国和平统一进程」，去年报告中提出的「携手构建两岸命运共同体」亦未再提。 值得注意的是，《政府工作报告》中从未提出「藏独」「疆独」等字眼，这是因为中央认为「藏独」「疆独」主要是外部势力干预西藏和新疆问题的藉口，西藏和新疆除了民族宗教问题外，仅与外交和反恐有关；而「港独」与「台独」则是在中国的国土上滋生蔓延的政治问题，因此，要提升到国家层面来处理。值得留意的是，在划下「没有出路」这条红线之后，中央的对港政策会有哪些调整变化。

经济指标和经济政策历来都是《政府工作报告》的重点，李克强虽然称去年的经济社会发展主要目标任务圆满完成，「十三五」实现了良好开局，但还是谨慎地将今年经济增长目标定在6.5%左右这一低位，反映了当局对于今年经济形势严峻性的充分估计。

去年内地经济增幅达到6.7%，而且第四季经济增幅达6.8%的高位，今年1月无论是工业生产者出厂价格指数（PPI）还是制造业采购经理指数（PMI）都表现亮丽，进出口总额更出现双位数增幅，于是，有乐观看法认为，中国经济L形已经见底，甚至开始出现U形回升。但悲观者认为，内地投资增速疲软，债务危机风险仍高，加上外部不确定的影响，今年经济增长仍会放缓。

现在看来，当局并未为经济数字的好转冲昏头脑，正如李克强在报告所指出，中国经济增长内生动力仍需增强，部分行业产能过剩严重，地区经济走势分化，财政收支矛盾较大，经济金融风险隐患不容忽视。世界经济增长低迷态势仍在延续，「逆全球化」思潮和保护主义倾向抬头，主要经济体（主要指美国）政策走向及外溢效应变数较大，不确定因素明显增加。加上今年又有中共十九大召开这一政治因素，因此，定出6.5%这一较有把握实现的增长目标，明显是稳定为上。

虽然李克强在报告中也不忘信心喊话，表示「宏观调控还有不少创新手段和政策储备」，「在实际工作中争取更好结果」。但在今年政府工作要把握好的几点中，第一点就说稳中求进是总基调，「稳是大局」，要着力稳增长、保就业、防风险，守住金融安全、民生保障、环境保护等方面的底线，确保经济社会大局稳定。在这一总基调下，无论是人民币汇率，抑或内地房地产政策，走势都已有迹可寻了。

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