港报社评：香港民主自己争，黏上台独恐坏事--明报6月13日

台湾时代力量与民进党立委成立「台湾国会关注香港民主连线」（下称「连线」），邀请多名香港立法会议员出席「成立茶会」，时代力量主席声称，希望建立台港两地议员交流的平台，然而「连线」成员主张修改《港澳关系条例》（下称《港澳条例》）给予港人政治庇护、在立法院召开听证会讨论香港情况等，令人质疑「连线」有意介入香港事务，超越正常对等交流的界线。「自己民主自己争」，香港民主运动必须与独立思潮清晰切割，万万不能与台独力量合流，更没有理由让外人利用香港捞「政治油水」。

香港和台湾都有言论自由，民间交流只要不涉违法成分，当然无可厚非。每逢台湾大选，本港政党人士也会赴台观摩，拜访各大政党候选人的竞选总部。不过这次「连线」邀请本港本土派和自决派议员赴会，本质明显有别。首先，「连线」是由台湾立委成立，「茶会」举行地点是立法院，明显超出「民间交流」层次。其次，时代力量主席黄国昌形容，「连线」是一个跨党派立委同好会，不过只消看看「连线」18名成员名单，已充分说明所谓「跨党派立委」，实际全是民进党和时代力量的深绿人士，国民党和亲民党立委都没有响应，突显「连线」并非包罗不同政治光谱意见的议员联盟，而是一个有明显政治倾向的团体。本地政界人士若要跟台湾立委交流议政经验，理应广泛接触不同派别，而非只与某一派系人士打交道，令人有结盟的联想。

长期以来，台湾政界对香港事务并不特别关注，不管是陈水扁还是马英九时代亦然。然而随着蔡英文上台，台湾对港政策悄然起了变化。本港学者指出，现在民进党的两岸政策幕僚认为，台港两地可为「捍卫彼此共同的核心价值，如民主、自由、司法独立等并肩而战」。「连线」正是在此背景下成立。黄国昌声称，成立「连线」是想邀集台湾跨党派立委关注和支持香港争取民主，让两地议员就青年事务、土地正义等公共政策交流云云，说得冠冕堂皇，可是细看「连线」成员的主张，却令人不禁怀疑，所谓公共政策交流仅属幌子，是在「挂羊头卖狗肉」。

台湾媒体报道，「连线」除了关注香港民主，也会对香港重大政治事件发出声明，未来目标之一是修订《港澳条例》，让港澳人士可以到台湾寻求政治庇护。时代力量立委兼「连线」成员高潞以用提出，未来可以参照美国国会听证会的形式，在立法院就香港事务召开公听会，必要时还可透过立法来给予协助，在港人遇到政治、司法打压时，通过决议要求台北当局行动。凡此种种均显示，「连线」推动的并非两地议员对等交流，而是有实质的政治和立法行动，插手香港事务，远远超出分享民主化经验。

去年旺角暴乱，18岁少女李倩怡被控暴动罪，最终弃保潜逃。黄国昌确认李倩怡身处台湾，获得人权组织照顾，惟同时又含糊地称他「个人」不太清楚李倩怡的个案，避谈时代力量有否协助。目前《港澳条例》提到，台湾当局对于「因为政治因素，以致安全及自由受紧急危害」的港澳居民，可以提供「必要援助」，可是有民进党立委坦言，《港澳条例》未必适用于李倩怡，除了要证明香港审讯不公和黑箱作业，还要确定李倩怡是否符合「政治难民」资格，由于《难民法》仍在立法阶段，现在李倩怡被捕，必然会被遣返。综观香港法院对占领运动、旺角暴乱等案件的裁决，公平公正获得普遍肯定。「连线」成员高谈支持香港民主自由法治等核心价值，却未正视有人假借「人权」之名包庇本港潜逃通缉犯，实际是对香港法治的藐视。

《港澳条例》是台湾当局因应港澳回归所制定，将港澳与大陆区分，以便与两地维持紧密交往，惟同时也不将港澳视作「外国」，而是地位特殊的「第三地区」。台湾的《两岸人民关系条例》与《港澳条例》，都不把大陆人士和港澳人士当作「外国人」，可是有深绿法律界人士声称，正是这一点令到大陆和香港民运人士难以被认定为「外国政治难民」，「正常情况下，中国与香港就属 『外国』」，故此必须修订这两条条例。北京对于台独力量透过修订《港澳条例》推动「法理台独」，肯定不会容忍。香港也要小心提防沦为别人的棋子。

2014年以前，香港民主运动从没有扯上自决独立，更不会被解读为搞分离主义。应邀出席「连线」茶会的香港众志秘书长黄之锋和立法会议员罗冠聪均称，台港两地都面对来自北京的压力，所以应「互相扶持」，然而这根本混淆了双方一大差异：面对北京，港人争取的是民主，可是台湾深绿政客争取的却是台独！抱着「敌人的敌人是朋友」思维，与台独力量打交道，实际只会帮倒忙，拖累香港民主运动，不利与港独清晰切割。（完）

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