港报社评：香港管治须回归初心，踰越分际将治丝益棼--明报3月31日

候任特首林郑月娥当选之后，她怎样体待和处理与中联办之间的关系，备受关注。就这个敏感议题，林郑回答记者提问时，显得小心翼翼，虽然语意有点含混，惟期望内部事务由她和特区政府处理的信息，十分明确。林郑月娥统率的新一届政府，需严守内部事务自行管理的底线，中联办则勿再踰越分际，与香港内部事务清晰切割，让特区政府有机会理顺和重塑正常管治模式。

中央和特区互动情况，决定了「高度自治」的高度。邓小平主导制定的对港特殊方针政策，有一个前提，就是认同内地的一套，不能施之于香港，因此回归之时，中央除了三令五申不得干预香港内部事务，还设置机制，包括由港澳办把关，控制内地人员来港等，主要为避免香港受到内地影响，损害了高度自治。是时也，中联办在港甚为低调，相关官员在公开场合遇到记者提问，都耍手拧头，不置一词；当时中联办主任是谁，许多人都说不出来。这是中联办严守分际，与香港内部事务绝然切割的日子。 中央具体介入香港事务，始于2003年《基本法》23条立法之后。香港回归之初，历经亚洲金融风暴、科网股爆破，然后SARS来袭，一度变为死城，经济雪崩式下塌；SARS疫潮之后，中央推出例如大型国企来港上市、自由行等政策措施，协助香港经济复苏，起到立竿见影效果。当时，中央协助香港渡过难关，同时严守分际、并未涉及内部事务的做法，得到普遍肯定和赞扬，是时也，民调结果显示，市民认同中央政府的程度，较认同特区政府更高。这是事实。

SARS一役之后，在「不干预，有所作为」方针之下，中联办工作重点调整为对香港事务有所作为，当时认为这是出于好意，不过，这样的介入宛如打开了对港权力的「潘朶拉盒子」，「有所作为」是否构成干预，是否偏离了「高度自治」，不再是首要顾虑。于是在立法会选举，中联办操盘，除了民建联、工联会等嫡系部队，其他建制派参选人要在地区直选夺得议席，须向中联办争取配票，是公开秘密。

中联办本来在分派港区人大代表、政协委员等政治权力职位，已经发挥重要影响，加上在立法会选举有翻云覆雨之力，中联办成为建制派权力主要来源，于是一些人向权力靠拢、依附以至献媚求宠，成为建制阵营生态。这些年，立法会一些议案，建制派议员等候中联办「吹鸡」或指示投票，也是公开秘密；个别议员甚至以此为荣，因为这是显示听话交差，将可以确保既得权力和利益；其余有意藉此幸进之辈，争相效尤以取得照顾，就可以「理解」了。

粗略回顾政治生态嬗变，只是指出中联办逐步介入内部事务，特别是藉着政治权力分派，塑造建制阵营政治文化，起着主导作用。因此，林郑月娥虽然说在立法会「箍票」，应由司局长和特首推动，「毋须中联办的朋友操心」云云，只是建制派议员认同她的说法之余，即时泼冷水。有说「只是良好意愿」；有说「林太要明白政治现实」，质疑单靠政府与政党「讲数」是否有足够能力，认为政府没有利益可与建制派交换。即是建制派议员认为林郑所说「自行箍票」，说易行难。

事实上，审视中联办介入香港内部事务的发展，中央方针政策与利益交缠，极其复杂。不过，审视事态演变之性质，实际上存在「主动和被动」两种情况。中联办的「干预」，有主动政策使然，也有其他人靠拢依附的被动成分；特区政府之「被干预」，有主动要求协助，也有中联办主动介入的被动成分。这两种成分，实质是中联办踰越分际、特区政府未严守高度自治底线的结果。

「一国两制」本质上是矛盾统一的辩证与实践，只有坚守分际、严遵局限，则资本主义的香港，才可以在社会主义的国家相依共存；回归快将20年了，本应清晰的分际模糊了，局限被罔顾，于是才有现在内地与本港的扞格、不调和景况。熟悉香港政治生态的人都知道，目前的状况持续下去，立法会议事与运作不会改变，整体管治困局无法突破，可以预见无止境的内耗空转，将会持续下去。事态说明：「不干预、有所作为」执行逾10年，香港政局每况愈下，因此，设若真的为香港好，这个方针必须改变。

现在，主动干预和被动干预已经纠缠不清了。林郑月娥统率特区政府，从主观条件与客观因素审视，不容易顶住干预，只能期望他们挺直腰板，起码不再主动要求中联办「箍票」，凭政策和游说赢取立法会支持；另外，建制派议员勿再事事以中联办马首是瞻，需要指出：自行阉割「一国两制」和「高度自治」，虽然获得私利，但是会成为香港的历史罪人。至于中联办，除了不再主动干预香港内部事务，对于主动靠拢依附的立法会议员，应该拒诸门外，即是拒绝被动干预。只要各方面做到不主动、不被动和不邀请干预，则香港的管治伦理将有机会逐步理顺，从而建立互信，突破困局。

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