港报社评：马克龙胜算高，未来施政阻力大--经济日报4月25日

法国总统大选首轮投票，中间派马克龙跟极右翼马琳勒庞出綫，前者可望在次轮投票胜出，缓减欧盟解体威胁，金融市场欣喜大升；但市场或过分乐观，暂未思量他执政将遇阻力。

今次大选意义重大，不但改写法国政治格局，也是全球化和亲欧派，跟反全球化和反欧派之争。两大主流政党首次出局，反映选民对两大党近40年来未能提振经济，失业率高于10%，其中18岁至25岁青年失业率更高达25%，令选民对两党已忍无可忍，要求改变，宁投非主流党派候选人。

亲欧派的马克龙与反欧派的马琳勒庞，将于两周后对决，欧元滙价上升逾1%，法国CAC 40指数涨逾4%，美国道指也上升约1%。市场反应非常正面，相信马克龙可在次轮取得60%选票当选，避免法国脱欧此最糟情况出现。

马克龙其实算是政治素人，曾在投资银行工作，公职只担任过两年经济部长，脱离社会党后，成立前进党只一年就能问鼎总统宝座，一来是选民唾弃两大主流政党，二来寄望懂经济的他，能解决当前高失业低增长的经济困局。

不过，即使他成功当选，从政经验浅，缺乏政治资本，能否解决当前法国的经济问题、欧债危机，及处理好跟德国的关系呢？假如他要推行劳工改革、裁减公务员等新政，首先必须在6月国会选举中赢得足够议席，让前进党人出任总理，否则改革只会举步维艰。

倘若前进党未能在国会选举中大胜，届时将会出现两个不同党派的权力中心：马克龙只负责国防和外交事务，大部分行政权力却落在总理手上，须进行权力分享。

这种「共治」在战后法国政治史上曾出现过三次，由于总统跟总理并非一条心，互相掣肘，每项政策都要磋商，讨价还价，影响施政效率，也令政策欠缺延续性。

对待欧盟方面，马克龙虽是相对的亲欧派，但并非传统的强烈支持派，在目前本土主义抬头下，他既忙于内政，对外更会以法国利益先行，欧盟分裂危机虽减，但相信法国不会积极推动进一步融合。一旦希腊或意大利再爆发债务危机，他未必会有能力处理，也未必愿意泵水救人，变相要德国独力支撑。

法国选民求变的目的应可达成，惟经济与就业能否改善，欧盟能否更有能力承受更多震荡，现时恐怕不能过于乐观。

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