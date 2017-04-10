港报社评：驸马斗赢国师，＂美国优先＂调整--信报4月10日

国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。

轰炸敍利亚是否真的为了「敲山震虎」，尽管没有确切证据，但美军已摆出一副尽在不言中的架势，以核动力航空母舰卡尔文森号（USS Carl Vinson）为首的美国海军战斗群，由新加坡驶往朝鲜半岛海域。卡尔文森号上月才到过南韩参与美韩联合军演，后来开赴新加坡，下一站原本预定澳洲，如今折返朝鲜半岛，用意显然是要震慑北韩。

北韩不理会国际压力，也不受盟友中国约束，迄今已进行过五次核试（平壤当局于二○○六年十月第一次展开核试验），预料第六次核试正在密锣紧鼓中，据报丰溪里核子试验场近来活动频繁，部分坑道可能已准备好试爆作业，爆炸威力或高达二十八万吨黄色炸药，约为广岛原子弹的二十二倍。特朗普近日扬言，若中国政府未能协助阻止北韩发展核武，会对平壤采取单方面行动。

如果说轰炸敍利亚是一次「暗示」，那么卡尔文森号驶往朝鲜半岛无疑是一次「明示」，特朗普容不下北韩领导人金正恩继续肆意妄为似乎已写在墙上。骤眼看来，山姆大叔出动飞机大炮展示肌肉没啥稀奇，贯彻该国一向予人世界警察的印象，奇则奇在这些行动跟特朗普所大力鼓吹的「美国优先」格格不入。

即以轰炸敍利亚为例，美国极右派就十分生气，狠批特朗普背弃了「美国优先」路线，任由把持国家的「暗势力」（Deep State）牵着鼻子走。美国民粹运动领袖兼阴谋论家切尔诺维奇（Mike Cernovich）公开质疑敍军使用化武的讲法：「我们都知道巴沙尔不会毒害自己人民。然而我们很清楚『暗势力』一直想跟俄罗斯开战，他们虚构敍利亚毒气攻击来发动第三次世界大战。」

也许，一切的转变与「非常驸马」有关，作为特朗普身边第一红人、女婿兼白宫高级顾问库什纳（Jared Kushner）看来在一场权力斗争之中取得胜利，击倒了「极右国师」班农（Steve Bannon），相信会令美国的执政路线逐步向中间派靠拢，最低限度不会过度倾向于民粹主义和孤立主义。

班农已于上周被挤出国家安全委员会，其首席战略顾问的身份亦可能不保，失势的导火线是他强烈反对轰炸敍利亚，与意见相反的库什纳严重不和。按照库什纳的认知，班农主张的入境禁令、墨西哥边境兴建围墙和环保政策太分化，皆拖累外父民望低落。

「非常驸马」恶斗「极右国师」既然是女婿占上风，那么可以预期，特朗普的「美国优先」路线将会出现调整；情况有点像今年三月首次发表国会演说之时，特朗普接受女儿伊万卡（Ivanka Trump）规劝，遣词用句不再那么咄咄逼人，结果广受好评。

驸马斗赢国师，「美国优先」有机会变调，随之而来是国际局势的微妙变化。轰炸敍利亚之后，俄罗斯的反应是警告美俄之间「冲突只差一步」，并且调派搭载巡航导弹的护衞舰前往地中海。北韩则说：「美国以导弹攻击敍利亚，是赤裸裸侵略一个主权国家，是无法容忍的行为，我们予以强烈谴责。」并称「第一百万次证明」北韩发展核武是正确选择。

卡尔文森号驶往朝鲜半岛，往后的发展大概要观察一下美国的「非常驸马」如何影响他的「非常外父」了 。（完）

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