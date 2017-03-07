港报社评：高铁通关勿钻牛角尖，政府须尽早提案讨论--明报3月7日

广深港高铁香港段预期明年第三季通车，惟是否实施「一地两检」悬而未决，近日北京「两会」会议，内地相关人士答覆记者提问时，披露了一些情况和信息，使事态再受关注。由于高铁效能和效益须「一地两检」才得以最大程度发挥，监于谘询和立法程序需时，政府须尽快提出方案，供社会讨论和争取支持，使通车之日，「一地两检」可以同时实施。

近日，全国人大代表、中国工程院院士王梦恕在北京就高铁香港段事宜答覆记者询问，他不谈「一地两检」等具体安排，只说「中央对香港已经太娇惯」，表示基于「铁路的要求，以后高铁都不需要检」，云云。过去几年，特区政府一直说与内地讨论争取实施「一地两检」，王梦恕是高铁工程事宜的专家，就通车安排涉及的政治关注和法律争议，未必透彻掌握，所谓「铁路拉通、不需要检、开过去就是了」等说法，显示他对通车安排的敏感性，处于状况以外；至于说到「香港娇惯了」，此乃反映近年内地一些人情绪上对香港不耐烦，惟这种取态无助弥合两地扞格分歧，像王梦恕这样有身分的人，若能更理性体待内地与香港之异同，可以起到更积极和建设性作用。

关于高铁香港段通关安排，历来各方面提出过多种模式，其中「两地两检」分别在内地和本港检查，耗费时程，使高铁速度失去意义；「一地检」则是内地授权港方代内地执行在港通关事宜，不过，从政治和法律角度审视，涉及资料互换（包括国家安全资料）和在港实施内地法律等安排，会引发更大争议；「车上检」则是广州或深圳来港车程短促，无足够时间为旅客办理手续。高铁主要优点是快速便捷，各个可能模式之中，「一地两检」被认为最能发挥高铁的效能和效益，具体安排和实际操作亦较易处理，只要符合《基本法》和「一国两制」原则，应属较恰当选择。

深圳湾口岸早已实行「一地两检」，当年中央授权港方人员在内地境内执法，若容许内地人员在西九高铁总站范围执行，形式是「深圳湾口岸模式」主客易位而已。不过，本港整体氛围对内地法律，特别是对内地人员在港执法，缺乏信心和抗拒；铜锣湾书店事件，大多数人认定内地人员来港执法，侵损港人的基本权利和自由，引发极大反响和忧虑，类似事例，使许多人对内地人员来港就高铁通关事宜执法，难以平常心体待。铜锣湾书店等事件是坏经验，值得警惕和密切监察，不容许再次发生，然而事态也不宜无限上纲上线，更不应该藉此割裂内地与本港连系。

目前还不知道西九总站通关将采用什么模式，从已知各个方案比对，「一地两检」因为有深圳湾口岸模式参照和可行性较高，相信当局正在朝这个方向操作。设若如此，内地人员的执法范围须受到严格规限，杜绝他们在本港其他地区执法；这个规限十分重要，须明确和坚决执行，不能有任何酌情弹性。另外，内地人员在指定范围内，只能行使边检、检疫和货物清关3方面权力；内地人员不应该有刑事办案权力，即使发现「问题人物」，也无权和不得抓捕，只能透过一定程序（例如港方人员适度介入）处理。

这方面程序，航空公司的做法可以参考。航空公司有责任确保旅客有目的地入境许可，否则可以拒绝旅客登机，若旅客到达目的地后被拒绝入境，航空公司有责任把旅客送回出发地；西九总站「一地两检」安排，若受托第三方（保安公司）在西九总站负责检查旅客，确保旅客在进出内地时符合内地法律，则内地人员在本港范围采取拘捕行动一幕，就可以避免。

诸如此类操作，说明只要从更宽广角度审视西九总站的通关安排，可以纾解对内地人员在港执法的疑虑。许多人对「一地两检」不放心，源于对内地法律、法制和执法缺乏信心，特别是内地一些执法人员的以权牟私和胡作非为，港人多有认知并恐惧，在可见将来，这种氛围难望消除，只能靠内地执法人员以工作表现，改变港人的观感。驻港部队在港快将20年了，虽云封闭式管理，与社会市民较少接触，惟他们纪律严明，遵守香港法律，赢得口碑和正面评价，若日后落实「一地两检」，内地执法人员可以怎么做，驻港部队是一个好事例，值得参照。

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