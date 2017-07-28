港报社评：高龄海啸悄然逼近，安老工作勿再蹉跎--明报7月28日

本港人口急剧老化，85岁或以上高龄长者人口增长尤其迅速。政府估算目前高龄长者约为17万，预料到2041年将急增至51万。劳福局长罗致光形容，10年后香港将迎来「高龄海啸」，必须未雨绸缪，若不尽快落实《安老服务计划方案》，社会将无法应付这场「海啸」的冲击。政府为了解决安老服务业人手不足，适量输入外劳实属无可避免，然而「高龄海啸」对社会的冲击，并非单靠加强安老服务就能应对，政府需要有通盘策略，除了劳福和医疗部门外，还需要创科和商经部门携手应对，不能头痛医头、脚痛医脚。

根据国际标准，65岁或以上长者占总人口比率超过7％，即属「高龄化社会」（ageing society），若超过14％则为「高龄社会」（aged society）；如果超越20％，就是「超高龄社会」（super-aged society），日本正是其一（比率逾23％）。回看本港数字，65岁以上人口现已达到115万，占总人口近16%，属于高龄社会，监于目前人口最多的年龄层是45岁至59岁的一群，意味未来10多年65岁以上长者人口将激增，步入「超高龄社会」之期并不遥远。研究显示，2041年本港长者人口将增至248.9万，加上少子化的趋势，未来香港人口老化问题严重程度不逊日本，可是社会的危机意识明显不足。政府官员和社会各界必须做好准备，应付「高龄海啸」的来临。

诚然，由于医疗保健水平提升，现今不少65岁以上「青壮长者」（young-old）仍然精力充沛，近年日本美国等地劳动市场其中一个主要趋势，就是年逾65岁的高龄劳工有所增加，然而岁月催人老，很难想像年逾八旬的「高龄长者」仍能活跃于职场。「高龄长者」自理能力下降，加上各种老人疾病，对安老、护理和医疗服务需求殷切，可是本港的安老服务停滞不前，政府长期未有积极处理，相关长远规划工作停顿超过廿年，直至3年前才重新启动，蹉跎岁月叫人扼腕。近日罗致光表示，上任后首要任务就是尽快落实上月发表的《安老服务计划方案》，希望追回错过了的时间，其中一个必须处理的议题，就是安老服务业人手不足。

据估算，目前家务助理等安老服务业工种，人手短缺超过一成，有资助院舍也坦言不够人用，本港劳动力人口2018年见顶后逐步下降，基层劳工减幅尤其显着，人手不足情况恐将变本加厉，然而另一边厢，最需要院舍或长期照顾服务的85岁或以上长者数目则持续上升，30年后将比现时增加4.2倍，若不输入适量看护外劳，根本无法满足社会需求。据悉政府正考虑放宽让资助院舍申请输入外劳，有劳工界人士担心本地员工薪酬会被压低，然而一个有远见的政府，必须以长远社会利益为依归，输入外劳计划只要好好拿揑分寸，劳工界应当谅解。

当然，政府要应付「高龄海啸」狂潮，还需多管齐下，输入外劳并非解决安老问题的万灵丹。以台湾为例，当地也是全球「老得最快」的地区之一，预料10年后也将变成「超高龄社会」。缺乏照顾长者专业人手，成为台湾社会一大难题，虽然已有引入外籍看护，可是仍不足以应付。当地一些论者便指出，为了满足安老医疗服务需要，必须借助创新科技，迎上「工业4.0」的发展大趋势，善用大数据、自动化和人工智能（AI），推动安老服务业升级转型，由可侦测心跳脉搏等健康情况便携装置，到遥距看护、陪伴机械人以至机械强化提升日常活动能力，全都可以派上用场。特区政府应好好思考在这方面如何扮演推动角色。

《安老服务计划方案》就如何提升安老服务质素，以及加强在服务供应、土地、人手和财政资源等规划，提出20项建议，包括加强社区照顾服务、预留更多地方作安老设施、加强资讯科技应用等，方向均属正确。可是要让长者能够有优质生活，政府还需下更多工夫，例如推出具体政策鼓励银发产业和相关创科发展，而非仅仅割裂地推出一些针对长者需要的产品和服务，诸如银色债券和「长者屋」等。10年前安老事务委员会已提出发展银发市场，然而一直只闻楼梯响。政府面对「高龄海啸」，不能单靠劳福部门独挑大梁，还需要跨部门协作，创科部门和商经部门均应参与其中。（完）

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