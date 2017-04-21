港报社评：50亿教育新资源，须用于造福学子--明报4月21日

候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。

这些年，教育界经常投诉改革一波接一波，惟政府未相应拨出足够资源，使教育界有巧妇难为无米炊之叹，结果是教师疲于奔命，学生承受压力不减反增，改革成效有限，甚至背离了原来愿景。特区政府教育经常开支占整体比例，由回归初期约25%下跌至现在约21%；另外，长期以来教育开支占GDP比例，特区政府亦低于其他高收入经济体。真实情况是：本港教育资源投入短缺，未能符合实际需要。林郑月娥提出增加50亿元教育经常开支，是对症下药，设若资源投放正确恰当，有望扭转局面。

林郑在政纲提出新增资源可用于订立幼师薪级表、改善中小学教师编制、将短期合约教席转为常额教席、加强支援特殊教育、改善学校软硬件，以及资助高中毕业生升读自资院校大学学位课程等，这些项目，都是近年教育界着力争取，现在林郑照单全收。业界反映问题若真确，政府听取并吸纳，达至与民共议，体现专业领航，则新资源应对业界诉求，未尝不可；不过，目前所见，业界较倾向教师利益，虽然教师是教育界主要持份者，他们获更多资源支持，按理会反映在教育质素，学生将会得益，惟其他问题如何处理，能否发挥最大效益，值得关注。

近期争议不休的全港性系统评估（TSA），关键不在财政拨款多寡，而是教育政策和推行过程问题丛生。TSA成效虽有不同意见，但是有助教与学的结论，始终得到较多认同；TSA涉及持份者包括教育局、学校教师和家长学生，争议在于操练。教育局调整题型和行政安排，一再强调毋须操练学生，家长和学生抗拒操练，这般情况，教育局与家长学生理应同一阵线，反对操练；实际情况却是学校和教师为了学业成绩，操练学生，家长却把矛头指向教育局。就TSA事例，说明学校教师的利益，与家长学生不尽一致，甚至存在矛盾。

设若认为让教师安稳了，就符合学生的利益，TSA事态说明并非如此，特别是一些教育议题，经过教育团体操作，已经政治化，甚至成为政治议题。因此，政府押注一些教育团体，认为得到其支持，就会体现教育新风，这是捉错用神，实际上跌入政治窠臼，偏离了教育本质。

林郑施政以教育先行，选择正确，不过，严格而言，增加资源对应教师问题，只是「还债」，本港的教育问题如山积，绝非分派资源就解决得了。政府须真正倚赖专业领航，全面检讨和审视教育事务之应兴应革事项；林郑在政纲提到建立中小学教师教学专业阶梯、加强推动STEM教育、中史独立成科及成为初中必修科、优化高中文凭试评核准则、关注学童身心健康和提升学童情绪健康与抗逆力等，都涉及教育政策和施政规划，前线人员的意见固然不能忽视，不过，学有专精的专家应该得到更多信任和倚赖。

林郑在政纲说到「教育是用心的事业」，单靠金钱不能解决所有问题，惟一些问题需投放资源应对，这个表述与金钱并非万能，无钱却万万不能有异曲同工之妙。政府财政储备丰厚，增加教育资源完全无难度，问题是须用得其所，而非为满足部分业界利益。经过检讨之后，就一些事项制订政策，届时所需若超过50亿元，市民也不会吝啬，因为政府「再悭也不应该悭教育」；只是检讨审视，若认为30亿元足以支应，则一分钱也不应该多花费。增加教育经常开支，切勿出现分猪肉般的利益分派，而是要用于营造教育新风，就此，林郑月娥统率的特区政府务须紧记并奉行。（完）

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