港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日

「千年大计」有得炒 坐顺风车勿迷途/ 习广思

港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。

上月大行瑞信因神华慷慨派息，发表报告列举几家都有机会派高息的国企，结果令人大失所望。中移动公布业绩并无派发特别股息或大幅提高派息率，绩后股价打回原形，上月中突然炒高，原来也是想多了。

上周有外电消息指出，神华派发高息，很可能是为了并购大唐发电母企大唐集团，这样大概可以理解何以一家大型国企会有异于寻常的财务安排，毕竟国有企业做事萧规曹随，不易有令人惊喜的企业行为，大行分析员对消息过度亢奋，有点变了质，成为细行财演。

大行最新贴士是被指为国家大事、千年大计的雄安新区，相关水泥概念股大幅上升，其他水泥、钢铁及内房股也各有炒作，升得最夸张的金隅股份，最多飙升45%，收市也升了34%。

以上大计，值得赞赏的是保密工夫做得足够，少了此前的大量内幕交易，就连公布后也撤换了雄安区的市委书记，因其疑似先行入市买楼买地，做「春江鸭」。可是，消息真是个大概念吗？

早于2015年4月30日，中央政治局会议审议通过的《京津冀协同发展规划纲要》指出，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略，核心是有序疏解北京非首都功能。在京津冀协同发展的大战略下，北京城市规划定位4个中心，北京城市副中心重在疏解首都部分行政功能，雄安新区重在疏解首都经济功能，承接首都部分新兴产业功能、部分科研教育功能、部分央企职能性机构、部分行政办公职能。

根据规划，北京的战略定位是4个中心，即政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。京城市人口规模，2020年控制在2,300万人以内，以后长期稳定控制在2,300万人左右。城乡建设用地规模，2020年减至2,860平方公里左右，2030年减至2,760平方公里左右。

此前大家都将此说成是「迁都」，其实是言过其实。在北京市第十一次党代会上，已明确提出聚焦通州战略，打造功能完备的城市副中心。当时大众都将焦点放在通州，当地房地产市场炒得火热朝天，现在横空出了一个雄安，却是大家始料不及。

国务院通知指出，设立雄安新区对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。

德银估计，这个新城市区域计划，于2017年下半年会引发500亿元人民币的基建投资，预料至2018年相关投资会达到双倍。该行预期，中国政府未来几年或会再允许一些一线及二线城市透过此模式发展，相信有助进一步推动经济杠杆。

以上措施的即时效应，是北京作为人口非常密集的城市，住屋需求将逐步向下，连同其他打压楼市措施，楼价极有可能从此见顶，因此金隅既是水泥股，亦是北京地产发展商，总体影响还有待评估。

花旗发表报告表示，就国务院决定设立河北雄安新区，留意到长城汽车股价曾升约4.6%，被市场理解为「雄安新区概念」式上升；雄安新区位处长汽保定市总部、徐水工厂的东面约50至100公里，该行同时从收购土储、劳工成本、税规、环境及人才招揽等各方面，评估长汽潜在受雄安新区的影响。该行维持对其「买入」评级及目标价12港元。

连长汽也因此被纳入概念股名单，实在有点难以置信，既然市场对概念股需求激增，就无所谓对与错的贴士，最重要是资金肯入市，推动得到股价，只要上车后识得落车，炒炒也无妨。

另一个重点被炒作板块是壳股，市场盛传在2016年胡润百富榜排行第五、娃哈哈集团老板宗庆后千金，是某家半新股的潜在买家，拟收购多于50%股权，并在公司通告中表明了身份。

假如成事，反映香港上市公司被内地富豪及富二代视为「身份象征」，无论如何都要有一两家上市公司在手。香港已变成内地资金的藏富之地。（完）

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