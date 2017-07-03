港报财经评论：“特式”交易恐变脸，换马银行避风险--信报7月3日

「特式」交易恐变脸 换马银行避风险/ 习广思

半年结最后一个交易日，道指回升62点而纳指先升后回。上半年美国科技股领导全球股市急涨，下半年面对的是多重不明朗因素，以及潜在风险因素，央妈收水是其一，老特的贸易保护主义是其二，可以说，下半年炒股赚钱会冇无咁易。

上半年的升市，有部分评论仍指向特朗普升市（Trump Rally），但更多评论开始否定此一说法。PIMCO前任CEO、现任PIMCO母公司安联集团（Allianz）首席经济顾问埃里安（Mohamed El-Erian）早前就表示，因为期望特朗普新政促进经济增长而押注美股的「特朗普交易」，再非美股的主要推手。

上周市场聚焦在美国的银行通过压力测试，以及欧美银行股急涨，忽略了另一单新闻。据报道，美国官员透露，特朗普政府可能对中国钢材进口加征关税，市场预测，首先采取的可能是对钢铁业的保护措施，之后轮到铝材，以至半导体产品。

路透报道，美国商务部部长罗斯日前在德国柏林出席活动时表示，如果贸易伙伴国不能在钢铁倾销问题协助找到共同解决方案，美国除了采取「大规模」措施来应对外，可能别无选择；报道又引述特朗普政府官员说法表示，特朗普对中国在北韩和美中双边贸易问题上的无作为，感到愈来愈沮丧，现正考虑对中国采取贸易行动，包括对钢铁进口加征关税等。

美国媒体Axios报道，特朗普打算「一意孤行」对进口钢材征收关税，税率可能高达20%；特朗普也可能要求20国集团（G20）采取行动，减少产能过剩及全球钢市其他扭曲现象。

今年4月，特朗普下令美国商务部依1962年贸易扩张法第232节规定，调查进口钢铁产品对美国国家安全的影响。报道提到，美国商务部短期内将宣布调查结果，如调查认定钢铁进口确实损害美国国家安全，「第232节」将允许美国总统对被视为重要国防用途的特定产品和材料实行进口限制。一位政府官员表示，商务部的评估报告可能暂不公开，待特朗普本周在德国汉堡会晤其他G20国家领袖后再发布，这位官员说，延后公布是因为撞上7月4日美国国庆假日当周而顺延，与G20高峰会「无关」。

「232条款」调查势必成为G20汉堡峰会聚焦的热门话题。这份报告可能导致美国对进口钢品实施广泛的新配额限制或课征关税；罗斯曾说，希望6月底前公布结果。

特朗普政府欲兑现其贸易保护主义政纲，其实早于上周已见端倪。Axios报道，白宫在上周一于一场特朗普、副总统彭斯等逾20名高层官员出席的会议中，会上的决策气氛显然就是「一意孤行」，要对钢铁与其他进口品实施税率范围达20%的关税，且涵盖的进口产品可能扩大至其他品项，包括铝、半导体、 纸类，以及洗衣机等家电；一名在场官员透露，22人持反对意见，但特朗普与其幕僚班农就强烈支持。

特朗普又拿出美国人就业来玩贸易保护主义，一如月前单方面退出《巴黎协定》般，是政治姿态凌驾事实理据，什么都推向美国人就业优先，恍似全世界的中心就是美国人就业，可供其玩政治游戏的万能理据。

事件如何发展，本周将有更多线索，不过，是次G20峰会是德国主场，总理默克尔在预备会后声明， 再次强调维护自由贸易的重要，并表示与会的欧洲国家一致恪守针对气候变化的《巴黎协定》承诺，且将共同寻求解决方案。以上声明显然是冲着特朗普而来，假如特朗普「踩场」在G20提出令人震惊的提议， 恐怕又会被众人围攻。

《金融时报》估计，特朗普的盘算是即使单方面实施关税会遇到WTO挑战，特朗普可顺势将难题抛给WTO；如果WTO认可美国做法，那自然符合美国利益；如果WTO裁定美国败诉，那就给特朗普政府一个理由，既可退出TPP，又可以退出《巴黎协定》，那就未必不能退出WTO。

所以，特朗普这个狂人绝对是下半年的股市最大不稳因素，而不是什么升市理由。上半年经历过北韩危机、联储局加息、医改撤回等事件，美股依然可以回复上升趋势，很可能正是流动性所支持。

下半年美国或加多一次息，但缩减资产负债表行动会是市场焦点，流动性可能会开始减少，纳指已跌穿50天线及中期升轨支持，下半年开局应难有运行。市场资金或流入受惠加息与监管松绑的银行股，带动银行股急升，用「换马」来规避市场风险，是相当合理的做法。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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