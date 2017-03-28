港报财经评论：“神刁手”医改中伏，美股滙危如累卵--信报3月28日

「神刁手」医改中伏 美股滙危如累卵/ 习广思

美国总统特朗普上台后首个重要议案--新医改法案上周五被撤回后，周一开市「特式」交易继续遭拆仓，美元大跌、美债孳息向下、金价上升、美股期货急跌，不过以昨日外围市况之差，港股算是跌得少了。

美元在特朗普当选总统后大涨，其后连环调整，已令买美元这个「特式」交易备受质疑，即使已回吐大笔升幅，买美元的交易仍是当前市场其中一个拥挤交易（Crowded Trade）。

在日均交易规模达5.1万亿美元的外滙市场，交易员对特朗普落实经济政革的能力变得悲观。美国银行调查了逾200名基金经理的看法，他们认为买美元的交易恐怕已变得危险，有32%投资者认为美元已被高估，为2006年6月以来最高水平。

Chiron Investment Management估计，到今年底前美元将从现水平下跌5%至7%，因此该基金正在沽美元兑欧罗。2017年开局，美滙指数已创出103.8的高位，至执笔时跌至99.1，跌去4.5%。

随着美国经济从金融危机中复苏，联储局开始闩水喉加息，美滙指数已经上涨了4年，特朗普上台后令美元升势加速，但升得快时也许亦加速了美元见顶。

Oxford Economics最近也预估美元涨势告终，预示美元兑欧罗、英镑和墨西哥披索可能贬值，兑巴西雷亚尔、南非兰特和土耳其里拉等新兴市场货币也看跌。

Oxford Economics全球策略主管Gaurav Saroliya上周五发表报告称，在全球通货再膨胀之际，市场期望过高，美元的价值也偏高，意味美元在美国经济的惊喜下不会受惠太多。

其他迹象也显示美元看贬，在期权市场，美元转趋悲观，对冲美元升值的保险成本愈来愈便宜。美元兑欧罗和日圆的风险逆转指标一直显示美元看升的讯号正在反转。彭博美滙指数的50天移动平均线已经跌穿100天移动平均线，形成看淡的死亡交叉技术形态。

美元以至美股后市，要看特朗普如何摆平一众自由党团共和党议员。据估计自由党团由30至40名众议员组成，成员身份未正式公开，但多数来自南部和西部州份。该党团在政治光谱上属于右至极右派，时常展现扞衞财政纪律和自由市场，以及排斥政府管制的立场。

自由党团于2015年年初成立，成为共和党中新保守阵营，很多成员吸纳自2010年茶党反政府运动的中坚分子，不要看轻这批自由主义的坚定分子，2013年财政悬崖触发10月1日开始白宫宣布关闭部分政府部门，危机持续了17日方解决，当时无论市场跌得多么惨烈，一批死硬派共和党议员就是无论如何都不妥协，当中不少是茶党议员。

现在，虽然众议院由共和党占多数，亦同时执掌白宫，但特朗普政府却被成为关键少数的自由党团阻挠，无法推行新医改，可见日后的税改与债务上限，都要睇这30至40位自由党团议员的面色行事。

以事论事，据税改初稿，特朗普拟对进口货大规模加税，这是变相的反自由贸易，也会令进口货价格急涨，这正正违反自由党团宗旨，但这条款却是整个税改重点的提升收入来源，否则税改处处小修小补，难以达到将企业税率由35%减至20%的目标。

因此，未来一连串重大事件将考验美元及美股的抗跌力，特朗普自诩神级「做刁」能手，却没有充足的政治能量，如何说服党内异见分子，将是其未来5年政途的最大难关。

在外围众多不明朗因素之下，港股可能要唞一唞气，昨日大量资源股、高Beta股急跌，反映避险气氛开始抬头，尽管指数未见急跌，惟不少港股基金损失惨重。（完）

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