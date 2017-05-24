港报财经评论：“空”袭不留手，避险要识走--经济日报5月24日

「空」袭不留手，避险要识走/ 林瑞芬

港股继续寸进寻顶之旅，恒指收报25,403点，升0.05%；国指亦攀升0.2%，收报10,395点，大市成交额稍增加至847亿港元。

MSCI终于有所跟进，公布将于6月20日决定是否把A股纳入指数，公布时间为欧洲中部时间晚上10时半后（即本港时间6月21日约凌晨4时半），MSCI到时将公布年度市场分类检讨结果，内容包括决定是否把A股纳入新兴市场指数等。

如果纳入，正式实施最快可能在2018年。不过，中金公司认为不排除未来随着事态进展而不必等到2018年5月就提前把A股纳入的可能性。由于A股市场较大，且资本帐户仍在逐步开放之中，MSCI将采取逐步纳入A股的方案，即初步先以一个相对较低的比例纳入，此后再逐步提高纳入比例。这种方式与MSCI纳入韩国与中国台湾市场的方式一致，而纳入比例最有可能是5%。另外，中金估算，如果今年6月MSCI宣布纳入A股，并于2018年中正式纳入。那么正式纳入时，基于全球跟踪MSCI指数体系资产规模与潜在纳入标的的权重静态估算，A股市场短期资金流入规模约为97亿美元。

港股或在迎接这个关键的决定前反覆维持升势，等埋个决定为止。技术上，恒指短期若守稳25,000的话，反覆挑战25,500以后，再进一步挑战26,000点。国指方面，10,000点已有一定支持，10,500至10,700为目前关键的阻力区，视乎破阻力度而定。

近月沽空机构出动频频，已先后有瑞声及科通芯城被击中，停牌当中，等候公司作进一步的详细回应。后市，沽空机构会否一不离二、二不离三，食过翻寻味，谁都难料。民企股、细中价手机设备股，持货者此际确是人心惶惶，人心散涣，昨再有通达集团股价一度急插水逾19%，收报2.38港元，全日跌9.5%。

回想2012年，Glaucus Research Group质疑西部水泥财务造假，Citron Research曾质疑恒大地产帐目造假，公司可做的应对方法，不外乎迅速停牌，在短时间内刊登了详细的反驳公告，以至向香港警方商业罪案调查科报案都有。打铁都需要自身硬，有些沽空机构的质疑确有其事，不过，也有幸存者，如近周股价创历史新高位的恒大，狙击的Citron的创办人Andrew Left今年才就被裁定从事失当行为，被禁止参与香港市场5年。由此可见，这些受狙击的活动，往往需要一段时间才能够水落石出，只怕持货者不等得！短期散户既对民企股高度戒备，国企、红筹及蓝筹股暂当救生圈。内险股继续助攻，平保及国寿昨分别升0.6%及0.8%。蓝筹濠赌股亦有进帐，金沙中国及银河娱乐分别升1%及4%。腾讯亦续创新高见280.6港元，但收报275.2港元，全日跌0.07%。

上月初，笔者以《今季买内银招行属佳选》为文，昨日，招行A股升4.5%，招行H股亦显着急升3.9%，收报22.8港元，已率先一众内银股冲破3月顶位，不负所望。近几年，招行推行的轻资产策略，的确较为出众。技术而言，招行已有效突破周綫图所示的阻力21.4港元，反覆上望挑战25港元。

虽然有招行的突围，但内银股就在走分化。如中信银行昨收报4.86港元，远低于2月高位5.49港元；民生银行亦如是，2月高位9.48港元，昨收报7.73港元。国有制那几只，就暂时未能追得上恒指升势。当中新加坡政府投资公司淡马锡（Temasek）于上周一透过场外交易减持工商银行共6亿股，每股平均作价5.023港元，套现30.14亿港元。

减持后，淡马锡持股比率由9.12%降至8.43%，仍为第二大股东。淡马锡的减持，是看淡内银股，还是出于自身投资策略改变而为，有待观察。综观市场环境，金融去杠杆的推动，有助银行业降低长期系统性风险发生，但短期贷款增长、表外业务增长必受限制。利淡因素相抵制，短期内银H股走势，催化或主要看A股入MSCI指数的成事与否，一旦加入，以内地银行A股占内地股市比重有一定分量之下，将为外资逐步收集，而H股估值相随而有上升空间。工行后市如确认突破5.2港元，即表示已消化淡马锡的减持压力，支持位在4.90港元，昨收报5.12港元。（完）

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