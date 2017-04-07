港报财经评论：“缩表”有秩序，美债未惊过--信报4月7日

「缩表」有秩序 美债未惊过/ 习广思

联储局话讨论收水，美股周三由升转跌，拖累恒指昨天回吐127点，但无碍4月份升势。中港地产股及房托多能逆市上升，当中，置富产业信托显着上涨2%。虽然话收水，但债息无反应，债市中人并不惊。

倘若美国今晚公布的非农就业数据不算强，则债息可能会再落，对地产股及房托有利。纸业股昨天开始以大成交起动，玖龙纸业及理文造纸分别升5.9%及4.5%，两股于2月底见顶回落后，调整了超过一个月，估值返回合理水平，应是重展升浪的时候。

联储局最新议息纪录显示，委员有讨论年底开始处理金融海啸以来买入的债券，亦即开始收水，但美国国债价格不跌反升。可能的原因是，债市不担心联储局会胡乱抛售债券，反而经济数据才是主导债息上落的关键。

近期美国的数据开始有转差迹象，今晚公布的3月份就业数据若有差池，则债息仍会有得落。当年港府卖官股时，股市也曾忧虑会否令股市受压，不过最终在当局有秩序出售下，有惊无险。预料联储局卖债会逐步来，免得影响金融市场及经济复苏。

国家主席习近平于美国时间周四飞抵美国，到总统特朗普的私人庄园共晋晚宴，周五举行正式会议。双方会晤有什么成果，要到周六才知晓。老特梗系期待有礼物拆啦，不过中美贸赤问题根本原因是两国处于不同发展阶段，美国对中国出现贸赤是无可避免的。

世界银行比对中国人与美国人的人均GDP（以2010年价格计算），美国人均GDP超过5万美元，中国人只得约6500美元，这个鸿沟在过去几十年已不断收窄，但差距仍然巨大，结果必然是中国人生产制品，卖去美国供美国人消费，中国从美国输入多过输出的，多是服务业，包括旅游、教育及其他服务。然而，这方面的进口远远抵消不了货品的出口。这是现实，任何人当美国总统也解决不了，能改善已算有进步。

老特上台不足百日，推行的政策接连受到挫折， 他开始把焦点转到国际事务上，改变上任之初的闭关自守，一副美国优先的心态。敍利亚毒气杀害平民事件，老特就义正辞严地表示：「当你出动致命的化学武器杀害无辜的小孩和婴儿，你已越过了很多、很多条界线。」

老特不再采取自扫门前雪的政策，料会对敍利亚及北韩问题上采取强硬手段，重新担起世界警察角色，他要扮演此角色，就不能做独家村村长，须得到其他盟友的支持。

此外，白宫的美国优先派头头班农被调出国家安全委员会，被视为军事、情报及国家安全事务重归专业的人士手中，减少受意识形态左右。

欧央行行长德拉吉昨天就经济现况及前景的看法致辞，虽然他表明不会改变现行货币政策及前瞻指引，但从他演辞的铺排及思路来看，欧央行改变货币政策为期不远矣，可能到年底便有明确去向。

德拉吉提到欧洲经济复苏出现内生动力，就业改善、消费增加、信贷加速增长、私人逐步减低杠杆，但开支仍有增长，这是欧罗成立以来所未见过，区内成员国经济增长的差距也是1997年以来最小。2014年初时，欧罗区大部分新增职位来自德国，之后西班牙接力加入。到了2015年下半年，其他国家包括意大利、爱尔兰及葡萄牙的就业市场开始复苏。

德拉吉表示，货币政策现时仍不能撤销的原因是地缘政治，他没有明言是什么，有点无厘头，可能是英国脱欧吧。这篇演辞令欧罗好友振奋，欧罗兑美元由跌转升，若本月稍后的法国总统大选，极右民粹派败阵，欧罗的升势应可重临。（完）

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