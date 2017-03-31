港报财经评论：一带一路开花，中交得享成果--经济日报3月31日

一带一路开花 中交得享成果/ 林瑞芬

大市欠缺北水，昨期指结算日仍在争持中，日升日跌。恒指收报24,301点，跌幅0.4%；国指收报10,355点，跌0.8%；主板成交额减至731亿港元。

技术上，恒指阻力位为24,600附近，若不进则退的话，短期以50天綫23,754作关键支持位参考。国指方面，向上10,700为高位阻力，但市场已对国企业绩有一定消化，内银股业绩基本对办，短綫若北水仍然淡静，国指或要考验50天綫10,190再整固一番。

月綫图所见，国指于1月、2月抽升之后，3月以上落争持为主，升势显见已放缓。国企业绩集中在3月公布，其实，2月升势已部分反映相关业绩预期，偷步买入，反而在本月内停滞不前，加上内地本月底流动性较为紧张，故月内未见国指再大步走高。而4月走向将为关键，是延续3月争持整固之势，还是在流动性略为放松下再前进，值得股民关注。相信在成绩表派发之后，投资者在第二季又会藉此检视手持投资组合的个股去留，有佳绩延续的，固然可以留，无的，可能会在今天季结后尽快清货。

展望4月，中资股有消息催化的仍可能是基建股，国家高度重视「一带一路」发展之下，5月初在北京举行的「一带一路」国际合作高峰论坛，有望借题发挥。中国交通建设最新公布，2016年度营业收入实现4,299.7亿元人民币，同比增长6.5%；纯利达172亿元，同比增长8.7%；每股盈利1.00元，按年增长4.3%，业绩不过不失。但去年第四季度数据显示，中交实现营业收入同比增长近13%，乃创年内之新高。此外，去年第四季之新签定单2,554.2亿元，同比增长16.9%，高于前三季度10.1%的同比增速，呈加速态势。

中交近期公布2017年新签合同额目标为9,000亿元，按年增长23%。国家一带一路进入开花结果期，中交的海外业务有趋势继续较快增长。2016年其海外收入同比增长15.8%；累计新签海外工程定单同比增长43.2%，增速亦达到近6年新高，海外定单占比为30.62%，可见大趋势。根据集团规划，2020年实现海外收入占比35%，海外定单的利润料较高，有助提升集团整体毛利率。

事实上，近期随着海外收入增加，中交的毛利率由2016年上半年度的12.1%，升至2016年度第三季的13.2%，第四季更升至15.5%。

财政方面，中交2016年度的经营净现金已连续第二年稳定在297亿元。此外，集团2016年资产负债率微降至76.67%，已是连续第3年下降，情况理想。近年集团积极探索投资类项目的金融创新及资产证券化工作，现时利用中交路桥基金已盘活重庆丰涪等四条高速公路资产，降低集团带息负债约138.5亿元，预计集团未来继续通过该模式盘活存量资产，降低融资成本，以及有利控制负债比率在合理水平。

最后，中交作为国有资本投资公司试点企业，正积极推进「五商」中交战略，即向全球知名的工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重型装备与港口机械制造，以及系统集成总承包商的发展战略发展。改革中，提升营运效率成果则有待时日观察。

综合业绩后部分券商的预测，如瑞信、交银、中金等估计中交2017年度每股盈利介乎1.17至1.19元，增幅接近17至19%，较2016年度只有4.3%的增幅为佳，中期目标价介乎12.1至13.7港元。配合技术走势分析，如短期回吐能守稳10港元支持，不排除后市可升抵12港元中期目标，不妨候低收集，以9.5港元止蚀，昨收报10.96港元。（完）

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