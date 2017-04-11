港报财经评论：一带一路终收成，雄安概念可借监--经济日报4月11日

一带一路终收成，雄安概念可借监/ 林瑞芬

港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！

上周五美国公布的3月份非农新增职位只有9.8万人，创2016年5月以来最低，远不如市场预期的18万人，有解读认为是天气的错，本月或会呈大反弹。是否如此，又要密切跟进。若美国经济没有如期望的那么强劲，未来市场又会降低对年内加息次数的预期。

美国就业市场的强弱，反映着经济增长快慢，决定了加息的步伐，以及美滙之走势。附图所见，自特朗普去年11月胜出美国总统大选后，美滙指数抽升，但今年1月以来反覆回吐，呈一浪低于一浪走势，目前处于转折阶段。技术上，美滙指数回吐已考验200天綫的支持力，守稳呈回升，正逼近阻力轨101.5水平，如突破，则回升动力增，倒转头又利淡人民币走势。相反，确认受制而回，延伸一浪低于一浪，将有利人民币走势。这一来一回，将左右炒作中资股动力的强弱。不过，个人认为在特朗普新政屡受阻下，美滙指数难及去年第四季般勇，短期挑战阻力轨，可能，但或呈假升破，102至103之阻力仍强。

回说特朗普，上周与中国国家主席习近平会面后，双方定出为期100天的贸易谈判计划，该计划的目标是提高对华出口并降低贸易赤字。双方有偈倾，好过无偈倾，两国愿各让一步，避免打贸易战。英国《金融时报》报道，中国为避免贸易战，将会允许国外投资者持有证券公司或者保险公司多数股权。中国还有意结束对美国进口牛肉的禁令，以及购买更多粮食及农场产品。当然，这不会是中国单方面的让步，中国或要求美国放宽出口限制，特别是高科技相关领域的出口限制。

恒指昨收报24262点，微跌0.02%；国指收报10253点，微跌0.19%，大市成交额只有651亿元。技术上，恒指50天綫（23907）为短期关键支持点，回吐不宜有失，不然，整固浪或要进一步考验23500左右水平。国指方面，正在考验50天綫的支持力，虽有试穿，但抛售力有限，启示市场对后市大跌空间的预期不高，50天綫或有闪失，但估计10000之防守力在。

对于本月才崛起的雄安新区概念股，强调建设新区总有过程，由推动到成果，具体到对公司业绩兑现，肯定以年计数。且看一带一路，2013至2015年是前期准备阶段的话，到2016年至今才算是定单收获阶段，如最新中国中铁（沪：601390）及中国电建（沪：601669）公告，已签署印尼雅万高铁项目总承包合同（EPC），合同金额高达约47亿美元（折合约324亿元人民币）。3月，沙特国王访华也签署高达650亿美元的协议，计及中国建筑（沪：601668）与澳洲签署37.5亿美元的基建一篮子协定等，大规模定单落地于今年才出现。接定单后，到项目开工，对当年炒作的基建公司，业绩才可望于今年开始逐步兑现。

回看如中铁H股（00390），其股价于2014年10月至2015年4月短短半年间由4元一度抽升至12元，但最终因为业绩未有即时兑现，股价由12元高位跌至2016年初的4元，可以惨痛地回到起点。从概念到兑现业绩，个股的走势可以大起大落，吸收经验，不抹杀雄安新区概念股热炒多几个月后，炒过龙，但食得咸鱼抵得渴，投入买卖随时都要准备华丽闪身！

一带一路受惠股中，刚获摩根士丹利点金的是中国中车（01766），摩根士丹利相信预计本月开始的新一轮高铁招标，以及下月中举行的一带一路峰会，可能为中车带来新的海外定单，潜在催化。另外，公司管理层于分析员会议上表示，对中国车辆库存需求前景非常乐观，并对2017年高铁和机车定下高于预期的交付目标，故摩根士丹利给予中车「增持」的投资建议评级，目标价8.8元，并预期股价可于30日内上升的机会率达70%至80%。中车股价昨日反应就麻麻，收报7.72元，微升0.13%，或限于长假期将至，投资者审慎所致。技术走势论，中车今年初以来已呈一浪高于一浪走势，升浪相对紮实，守稳250天綫7.3元谋向上突破8元，7.3至7.5元视为中綫理想收集区，以7元止蚀。（完）

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