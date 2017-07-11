港报财经评论：三大金融股撑恒指反弹--经济日报7月11日

三大金融股撑恒指反弹/ 林瑞芬

滙丰控股及内险股果然发挥定海神针功效，加上友邦保险又发力，昨日引领港股反弹。虽然如此，大市处于整固期，仍会反覆。

腾讯控股昨日则收报271.6港元，微升1%，反覆整固中。惟滙丰、友邦及中国平安三大金融蓝筹股补足腾讯整固的缺口，撑起大市。

昨日多只蓝筹股的股价抽升，如滙丰收报74.6港元，升2%；友邦升1.6%，收报56.25港元。中资股中，则有内险股造好，平保收报54.8港元，升1.3%；中国人寿收报23.95港元，升0.4%；中国财险升3.9%，收报14.82港元。当中，以滙丰走势看，高企50天綫之上，明显强势于大市。

友邦将于7月28日公布上半年度业绩，继上周摩根士丹利发表报告预期友邦第二季各市场的表现健康，从而把其上半年新业务价值（NBV）增长预期调高14个百分点、目标价调升10%至66港元之后，友邦又获大和发表报告唱好，把其目标价由原来的60港元上调至68港元，相当贴近摩根士丹利的目标价。大和认为，友邦的NBV增长将在在岸客户的财富累积、长远的受保需求、以及在中国二綫城市的扩张等因素支持下，推动中国业务的增长，从而刺激NBV的增值。配合友邦股价走势分析，暂于50天綫止跌，回稳之势可期，待季度业绩催化探高。

近期，国务院宣布今年底之前开始税延型养老险产品试点，消息对内险股利好。以平保走势看，高企50天綫之上，较恒指与国指强势，更多是内在基本因素发功。引述招商证券分析，今年上半年，平保的经营领先于同业。在个险期缴新单方面，预计今年上半年，平保、中国太平、中国太保、新华保险、国寿的新单保费分别同比增长55%、45%、40%、25%、15%；在银保期交新单方面，预计今年上半年，平保、太平、新华保险、国寿的期缴新单保费分别同比增长80%、70%、25%、20%；由此估算，平保、太平、太保、新华保险、国寿2017年上半年的简单计算的标准保费（APE，期缴新单＋趸交新单/10）同比增速分别为55%、45%、40%、20%、15%。由此，总体来评估，招商证券预测，2017年上半年，平保、太平、太保、新华保险、国寿的新业务价值（NBV）分别同比增长60%、50%、45%、30%、20%。另外，麦格理调高平保中期目标价，由64港元上调至68港元。

回说港股，恒指昨日弹升159点或0.6%，收报25,500点。从走势分析，恒指在50天綫附近呈好淡争持，试穿或升回不意外，好淡未分胜负，阻于26,200左右，守于25,000楼上，短期继续以窄幅上落为主，冀以时间消化上半年升幅。国指昨收报10,214点，跌37点或0.36%。技术上，国指则明显受制10,650点，但内险股强势，内银股稳定，守稳10,000能力也充足。

大市窄幅上落，反覆巩固。昨日市况焦点所在，东方海外国际，因中远海控财团向其以高溢价（每股78.67港元，较上周四收市价呈37.8%溢价，若与年初时股价水平近33%计算，溢价更达138%）提全购，消息令东方海外股价急升，昨日高见75港元，收报72港元，大升20%。有揣测若不是董氏家族的特别政治因素，中资都不会出手如此阔绰。当然，也不排除中资财团力争市场之心！东方海外股价急升了，基本上，已消化收购消息，再分析也没多大意思。讲未来，中远海控反而较实际，该股昨也弹升5.4%，收报4.29港元。

其实，自韩国大型航运企业韩进集团破产后，市场供需关系修正中，内地航运业也在改善中。中远海控发布2017年上半年度业绩预盈公告，经公司财务部门初步测算，预计2017年上半年归属于上市公司股东净利润约为18.5亿元人民币，而去年同期归属于上市公司股东亏损约72亿元人民币，经营业绩同比强势扭亏为盈。另外，据中金公司上周报告指出，就估计中远海控第二季度集运业务实现盈利达5亿至6亿元人民币，按季大幅改善，主要一来由于运量快速增长，预料第二季度运量可达530万箱，按季增长15%。二来，该行认为第二季度燃油价格按季下跌5%，亦有助降低单箱成本。三来，期内运价亦呈向上趋势。是次收购东方海外，争市场份额，增议价能力。只是，若然今次交易是以高价收购，而协同效益就需时反映，短期股价冲动过后，也不宜过分追捧。中期前景，仍要视乎环球贸易的增长而定。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘