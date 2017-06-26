港报财经评论：三特首楼运各异，新班子动不如静--信报6月26日

三特首楼运各异，新班子动不如静/ 习广思

本周踏入半年结，基金唔使点粉饰，跟住大市，成绩都唔错。上周五美股表现仍属牛皮，三大指数中，纳指表现最隹，升了0.46%；资讯科技股重新领军上扬，FAANG表现不俗，咁股民都可放心啲。在美元弱势下，金价升了0.5%，报1256.7美元，连升三天，走势上有望向1300美元进发。

国家主席习近平本周专程来港出席新一届特区政府就职典礼，自是城中大事。香港特区主权回归20载，经历三任特首，在他们管治下，楼价可说波涛起伏。

首任特首董建华上任即摸顶，刚好迎上亚洲金融风暴，港息飙升，楼价大泻；加上回归前玫瑰园计划制造大量土地供应，新政府又满怀壮志以冷却楼市为己任，政策反应迟缓，而且2000年，美国科网股泡沫爆破，打击环球经济，2003年本港又遇上百年一遇的SARS。在接二连三的打击下，中原城市领先指数（CCL）于2003年8月创下31.77的低位，较董上任时跌了近70%，对经济及社会造成巨大的创伤，负资产处处。

曾荫权上任后，可说是行运医生医病尾，摸底接盘。2003年，内地推出自由行政策，北水南下，令经济回春，曾荫权亦以前车可监，房策掉转头来做，紧缩供应；加上2008年金融海啸后，美国连番量宽，本港水头充足，楼价在他任期内升了88%，他离任时楼价略为超越1997年高位。

到了梁振英接任后，针对前朝土地供应不足，誓言增辟土地，提升房屋供应。可是知易行难，「梁特」行将卸任，今年私楼供应才有望达至2万伙的目标， 在低息与北水南下双双刺激下，楼价在他任内再以前朝的基础升了逾五成。

当林郑月娥上任，楼市又会如何呢？她不会有曾梁二人的有利外围条件，美国已进入加息周期，联储局缩表在即，该局量宽扩大资产负债表的同时，本地的银行结余亦同时大幅膨胀，令银行水浸。当美国缩表，香港的水浸情况自应退潮，水源减少，楼价要大升有难度。

楼市政策上，林郑长期作为公务员，思维上应没有政治人物那么高瞻远瞩，要以开创新局面为志，这都是中外古今政治人物的通习，哪位政治人物不想自己名留千古？能吏的思维则会面对实际环境，先处理好眼前的事，实实际际，没有大政策的包袱，面对变化中的环境，可以较灵活。

房策不单是土地供应的问题，而更重要的是楼市的根在金融，金融大局一变，本地楼市的需求也会出现巨变，政策上还是一动不如一静。尤其今明两年世界经济仍然处于复苏阶段，只要联储局的缩表行动不带来动荡，楼灾出现的机率不会太大，温和的调整，本港仍然顶得顺。

上周五讲过美滙指数可能进入长期下跌浪，若指数跌穿93水平的两年多低位，则美元熊市的来临的可信度更高，到时又会是金甲虫的春天。黄金与美元往往呈相反方向，美元跌，自然黄金升。金价自从于2015年下半年在1050美元见底后，走势上仍是反覆上扬，若能企稳在1300至1400美元，则新一轮的升势将会展开，投资组合内加一些黄金是本栏的一向建议，一来可防突如其来的地缘政治风险，二来也可从美元弱势中赚钱。（完）

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