港报财经评论：两大催化剂，中车追落后--经济日报2月24日

两大催化剂，中车追落后/ 林瑞芬

道指截至周三已九连升，牛市势难估顶。港股2月以来有北水流入，本月高收结算无悬念。

港股维持大涨小回格局，恒指昨收报24114，跌0.36%；国指收报10521，跌0.15%。大市总成交额818亿元。

大摩最新上调了恒指目标，由24000升至26000，相当于预测市盈率12.6倍；国指目标价亦由10200升至11300，相当于预测市盈率8.5倍。

技术上，国指守于10000，反覆挑战10800至11000。至于恒指，在24000附近水平或会有一定反覆，周綫图显示，此乃2015年跌穿之后未能重返的关键阻力。如果恒指在24000消化蟹货过后，可维持上周三过千亿元日成交额，可望下一关挑战阻力25000左右。蓝筹中，中移动（00941）偏弱于大市，低企250天平均綫（现近88.8元），后市如能追落后就帮到大市；相反，持续弱势，反而拖累大市限制升幅，该股昨收86.35元，跌1.3%。

港股2月升市由中资股带动，截至本周，升幅已经由大市值股份蔓延至中、小市值股份身上，诸如昂纳科技（00877）股价由周初5元左右起步，现已升逾10%；中石化冠德（00934）周三突然爆升近8%；长城汽车（02333）冲破9元即挑战10元，曾高见10.08元。早前推介的中国重汽（03808）已经确认升穿6元，昨收6.64元，升5.06%，中期上望7.5元预期不变；而上周刚推介的中国燃气（00384），昨也抽升4.3%。中国信达（01359）获中资中金公司发报告唱好，指商品及楼价反弹，金融业务好转，把其纳入「确信买入」名单，目标价调升33%至4.5元，股价即应声而涨5.7%，收报3.14元。

由此启示，由于2月以来升市，是内地资金推动，将来保险资金、养老基金渐滙流成河，日后股民除了听摩根士丹利等外资枝笛外，也要听中资券商枝笛。不过，听中资券商枝笛就要多加提防走音，因为其往往报喜不报忧，到真正发生问题时，闪避往往太迟！小注为上策！

中、小市值股份弹升，让大市升市气氛伸延，将较全面支持健康的港股升势。临近3月两会召开，借题发挥下，铁路、基建股可留意。当中，中国中车（01766）现价与月初水平相若，落后于中交（01800）及铁建（01186）等铁路基建股份，如炒落后，顺势可能到中车。

不讳言，中车股价落后有因，预期2016年业绩表成绩一般。这是因为2016年高铁动车组招标较少，二来，铁总换帅带来的政治周期影响。不过，去年底铁总换帅过程已完成，动车、机车、货车招标将获全面重启。申万宏源就预计未来三年动车组采购量维持400至500列/年水准，机车年均采购量达600台/年水准。

中长綫而言，两大亮点，一是城轨建设的高速增长。根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016至2018年，中国将重点推进103个城市轨交专案前期工作，新建城轨2,000公里以上。PPP模式的不断推广，将有效解决部分城市地方财政财力不足的问题，进一步刺激城轨建设需求。由此，2016年下半年开始，城轨迎来通车高峰，受新投产綫路新铺车需求和已有綫路车辆加密需求综合作用，城轨车辆需求将持续增长，带动城轨业务成为中车的盈收增长点。

第二亮点而言，是「一带一路」的国策推进配合。中车于去年新签海外定单合计已突破200亿元（人民币．下同），在发达国家如中标芝加哥846辆地铁车辆专案及澳洲维多利亚州政府高运量地铁车（HCMT）项目合同，技术含金量获一定肯定。此外，中车获得肯雅56台内燃机车定单、泰国96辆地铁定单、印度德里76辆地铁定单，并陆续中标巴基斯坦、越南等既有市场，传统市场地位得到进一步巩固。按申万宏源预测，公司2016至2018年净利润为130.15亿元、135.45亿元、153.52亿元，每股盈利分别为0.48、0.50、0.56元。

参考中车的A股（沪：601766）股价表现，月初以来由10元左右攀升至昨收10.47元，升幅近5%。相反，中车H股没有大变化，昨收7.59港元，走势还落后于大市升势，目前H股较A股呈折让约36%。按日綫图分析走势，该股年初以来已确定守稳于250天平均綫（现7.3港元）楼上，可以作为止蚀价参考，向上中期目标回探8港元至8.1港元。（完）

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