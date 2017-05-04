港报财经评论：中小内银莫沾手，科网强势难回头--信报5月4日

中小内银莫沾手 科网强势难回头/ 习广思

佛诞假期，外围淡静。苹果上季销售表现有些失准，因为客户等紧换iPhone 8，消息在场外时段拖累苹果股价及纳指下跌。港股今日开市，预料中资金融股仍然偏弱。光大银行宣布定向增发H股集资，其他中小内银集资陆续有来。内地去杠杆，内银股、内房股难有运行，势将继续拖累指数表现。

内地收紧影子银行政策，中小型内银始现集资潮，假期前光大银行宣布在H股市场定向集资350亿港元，由大股东光大集团及另一家央企华侨城买晒，批股价高达5.3283港元，较周二收市有48%溢价。公司既可集资，对小股东又不会带来太大摊薄效应，中央可谓用心良苦。

光银截至今年3月底止一级资本比率为8.25%，是次集资后券商料可提升至9.35%；不过，光银只是暂时脱危，都唔系好稳阵，当表外资产纳入表内，这个资本比率唔多够撑，随时要再伸手。

根据美资券商Sanford C. Bernstein的计算，若内银要把影子银行的资产由表外转向表内，一级资本额要增加1万亿至1.5万亿元人民币。这笔数小股东就算唔驶俾晒，亦点都要科啲出来，形式可能是批股、供股或减派息。像光银这样有人肯高溢价接批股的股份，应该唔常有，起码民营银行的老板就唔会制啦。

另一家美资大行美银美林指出，中小型内银在政策收紧下，有两方面的影响：一、过往依赖银行同业市场筹集资金的内银，在政策收紧下，资金来源紧张，成本飞涨，这些内银有超过30%的负债来自同业拆借及存款证，在资金来源受限下，业务量会大减；

二、中小型内银的理财产品背后投资于非标准的信贷产品，这方面的风险未尽显，理财产品带来的费用收入占中小型内银收入为5%至8%。一句讲晒，这些内银都系暂时少沾手为妙。

内地金融风险增加时，海外群鲨便会现身。一向唱淡人仔的美国对冲基金公司Hayman Capital Management创办人巴斯（Kyle Bass）周三表示，中国的理财产品是其金融危机日趋恶化的表征，当银行的负债出现问题时，一切问题都会呈现。

这位仁兄讲得有些道理，银行最大危机源自资金周转不灵，客户挤提。不过，中国银行业由国家牢牢控制着，银行资金链有问题，政府必救，只是小股东要付出什么代价而已。

内地当局似乎开始意识到市场对去杠杆的顾虑，官媒及央行昨天齐齐有行动。《金融时报》引述已故中共领导人毛泽东的诗词向投资者建言，「风物长宜放眼量。莫让市场短期波动，成为影响监管进一步强化的障碍。」《中国证券报》在评论文章中指出，「有序去杠杆更符合各方愿望，发生极端波动的风险可控。」一年期国债孳息创两年新高，人民银行昨天以公开市场操作向金融体系净投放资金1400亿元人民币，是1月19日以来单日最大净投放量。

苹果上季业绩比预期差，拖累其股价在电子交易时段跌了2%，纳指受压。苹果上季营业额及iPhone销售量均差过分析员的预期，该公司对本季销售额预测介乎500亿至530亿美元，较市场预期的556亿美元为低；然而盈利则比券商预期的好。业绩公布后， 苹果股价回吐，反映之前市场炒得太兴奋，股价上来之后，投资者自然「腌臢」。

苹果9月将推出十周年纪念杰作iPhone 8，消费者如无必要自然会等等，换新一代iPhone。苹果手机现有功能维持了近3年，冇乜大变化，市传iPhone 8有颇多新功能及特色，在推出前的几个月，苹果手机销售平淡十分正常。苹果股价虽然下跌，但台湾的苹果手机供应商股价则普遍企稳甚至上扬，市场仍对iPhone 8有很大期望。

自年初以来，美国重磅科技股股价表现出色，苹果、谷歌、亚马逊和Facebook等带领纳指不断创新高，与2000年的科网股年代不同，这批巨头本身业务实在，经多年的驰骋，它们已消灭了不少对手，特别是旧经济行业包括百货公司及报刊等，独当一面，垄断市场。当发展规模日渐壮大，业务开始多元化，苹果由做手机发展至搞服务，包括线上音乐、云储存等。几大巨头的业务开始重叠，最终将发展至恐龙群斗，这场厮杀会异常激烈。不过，在这一天来临之前，科网巨头只要交到数，券商不断调高目标价，市盈率扩张，股价自然会扶摇直上。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘