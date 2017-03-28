港报财经评论：中石化宁沪高速，息率逾4厘合防守--经济日报3月28日

中石化宁沪高速 息率逾4厘合防守/ 林瑞芬

美股连日下跌，港股昨日亦备受拖累。恒指收报24,193点，跌幅0.7%；国指收报10,362点，跌幅1.1%，大市成交额约890亿港元。

花旗最新把恒指今年目标价由24,000调升至25,500。不过，短綫港股未摆脱好淡争持，尚处于整固中。今周港股步入结算周，恒指宜守稳于50天綫23,664之上结算，国指则宜守稳50天綫10,150点。

国家统计局最新公布，今年首两个月，全国规模以上工业企业实现利润总额1.016万亿元人民币，按年增长31.5%。今年经济的开局，无疑较为理想，只是需要评估后劲，国际局势复杂，还是有很多不确定性因素左右。因此，A股未见受数据所刺激，上证昨收报3266点，轻微回吐0.08%，3300点乃当前的阻力关键，3200点为支持所在，静观其变。

中资股派息消息仍有惊喜，中石化紧从国资委建议，派息比率明显上调。2016年度，中石化已分派中期股息7.9分，现建议派发末期股息17分，合计全年股息达24.9分，以每股盈利38.5分计算，派息比率接近65%，较2015年度派息比率56%、2014年度50.3%、2013年度42%，以及2012年度40.8%，明显呈逐年上升的趋势。

此外，中国飞机租赁去年度末期股息亦按年大升117%至0.39港元，加上中期股息0.14港元，全年共派息0.53港元，派息比率为53%，而2015年派息比率为35%。中信证券于2014及2015年度派息比率仅为30%，但2016年度也调升至41%。

今年度派息比率能否维持在现水平，甚至进一步上调，应是投资者所关注。据麦格理预估，中石化2017年度每股盈利为43分，每股股息23分，派息比率约53%，而瑞银估计中石化2017年度每股盈利为48分，每股股息22分，派息比率约46%；德银估计中石化2017年度每股盈利为46分，每股股息30分，派息比率约65%。市场未有共识中石化的派息比率可持续逾6成；事实上，去年度中石化之决定大幅增加派息，是因为期内出售川气东送管道公司50%股权而获得一次性收益，此恐怕可一不可再。

不过，中石化已发出盈喜，预期今年首季纯利按年增长约150%；这一来，公司中期派息估计不会大缩水。按中石化已连续三年的派息比率在50%之上，应成为既定指标水平。

中石化昨收报6.21港元，逆市微升0.2%；以现价计，中石化往绩息率约为4.5厘。按月綫图所示，中石化今季突破中期下降轨，走势正在改善，目前最大不明朗是国际油价的大上大落。如油价波幅趋平伏，不排除中石化股价可反覆挑战7港元，以5.6港元止蚀。

江苏宁沪高速股价昨日也是逆市攀升，收报11.04港元，升幅2.2%，市场满意公司去年度业绩表现。宁沪高速于去年度录得营业收入92亿元，同比增长5%；归属母公司净利润33.5亿元，同比增长33%，若扣除2015年度一次性因素影响后，经常性净利润同比增长为26%。宁沪高速2016年度每股盈利0.66元，拟派发末期股息0.42元，以现价计，往绩息率接近4.3厘。去年度，集团处置312国道减亏、财务费用减少、收费公路业务收入同比温和增长3%、货车车流量增速恢复等，均促使其盈利快速回升。

中金公司认为，按今年1至2月26省货车车流量增速16%，远高于去年同期6%的增速启示，治超以及经济温和回升，将令其高速公路货车车流量继续恢复，宁沪高速2017及2018年度每股盈利预测分别为0.73元及0.76元，对应分别按年增长9.4%及4.4%。花旗估计宁沪高速2017及2018年度每股盈利分别达0.70元及0.73元，相当于分别按年增长6.4%及4.7%。2014年度宁沪高速每股派息为0.38元、2015年度派0.4元、2016年度派息0.42元，有累进之势，假设2017年度可继续累进，每股股息为0.44元，折合0.49港元，以现价11.04港元计算，预测息率约4.5厘，其实不低。

策略上，建议候该股回吐收集，回试10.2港元若不试穿可考虑收集，以9.5港元止蚀，中期上望11.5港元。（完）

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