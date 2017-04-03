港报财经评论：中航信盈利稳增，财息兼收之选--经济日报4月1日

中航信盈利稳增 财息兼收之选/ 林瑞芬

港股在3月期指结算之后，仍处于反覆整固阶段。恒指昨收报24,111点，跌0.8%；国指收报10,273点，跌0.8%；大市成交额736亿港元。

技术上，恒指暂受制于24,600高位，反覆回吐，或考验50天綫（现近23,800点）。国指而言，暂受制于10,700，反覆回吐，或考验50天綫（现近10,200点）。大市趋于整固，等机遇。

中国经济仍然处于稳中改善的状况，国家统计局最新公布，今年3月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.8%，连续两个月上升，较2月高出0.2个百分点，亦较市场预期高0.1个百分点，反映制造业持续保持稳中向好的态势。

国家统计局公布，今年3月，中国非制造业商务活动指数为55.1%，比2月上升0.9个百分点，升至近三年高点，反映非制造业扩张步伐进一步加快。本月，国家主席习近平将访美，与美国总统特朗普会面，势必谈滙率及贸易问题，言论有机会触动股市神经，是好是坏就不得而知，但此潜伏波动因子不得不防。

企业盈利大起大落，也不是好事，稳稳是幸福。当然，金融市场不乏投资者只求一刹那光辉，不求天长地久、细水长流。企业盈利稳中有进，作中綫投资的把握力相对高，避开股市波动的牵引，要从中拣选，其中不乏一些大原则，就是业务最独特优势。从中国民航信息最新及往绩启示，就是因为业务具独特优势，盈利才能做到稳中有升，股息如此，中綫投资财息兼收就有数得计。

观乎中航信公布的2016年度业绩，收入62.23亿元人民币，按年增加13.7%；录得纯利24.21亿元，按年增长26.5%；每股盈利83分，按年增长27%；末期息22.2分，按年增幅达34%。回顾集团往绩每股盈利，2012年度39分、2013年度41分、2014年度56分、2015年度65分、2016年度为83分，稳中有升之势强烈，这支持股息有所缓升之预期。据中金公司报告总结，中航信于2016年下半年，系统集成业务收入按年增长约110%（2016年上半年按年下降约30%），略超预期；相应地，软硬体销售的成本按年只增长77%。此外，2016年下半年经营性租赁支出较上半年减少7%左右，故进一步增厚全年业绩表现。

熟知中航信的股民当知道，公司主要从事供应中国航空旅游业信息技术解决方案，包括航空信息技术服务、分销信息技术服务、结算清算服务等，南航、东航及国航均是其股东之一。国内航空业愈是发达，通过中航信的服务、结算等系统处理所提供的收入贡献就愈多，固定投资后，量愈多，经营成本愈低。情况就如港交所，在固定投资下，交投量愈多，收入就愈多。内地旅游业腾飞，中国又处于民航大国向民航强国迈进的阶段，大数据战略有利中航信延续收入稳中有升之趋势。

对中资股来讲，投资者也相当关注其现金流及财政问题，不乏增收不增现金流。这点忧虑就少有在中航信身上找到。因为集团近数年都呈净现金流，去年度计没有短期及长期银行贷款，持现金及现金等价物为33.32亿元。此外，现金流方面，经营活动现金流入净额36.45亿元。去年度，集团总资本开支为11.6亿元，则低于管理层之前的计划18亿元，今年度预算为22亿元。集团现金流充裕，不难应对。

今年底，中航信的北京新运行中心将全面投入运营，预计因相关项目而可能增加折旧及摊销增加，小幅提升运营成本。

不过，新运行中心的IDC业务有望逐步与潜在大客户达成协议，若全部合同达成，有望贡献收入，加上2016年5月收购的OpenJaw已经为集团2016年度业绩贡献营业收入约1.07亿元，及净利润约530万元，预计2017年全年度入帐，盈利贡献增多。参考德银、大和及中金公司的最新报告，给予中航信中期目标价20至21港元，中、港股市均少有相类近股份，要为中航信中綫股价估顶，有一定难度。

配合周綫图分析，则大趋势一日稳守50周綫（现近16.3港元），一日未言顶，都有机会反覆挑战20至21港元。策略上，逢低收集，昨收报18.36港元，以15.8港元止蚀。（完）

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