港报财经评论：中资火力足，国指难大落--经济日报2月18日

中资火力足，国指难大落/ 林瑞芬

有传港股近周升势，内地养老基金入市为推手之一。人社部副部长游钧最新就透露，目前已有包括北京、上海等7省市，共计3,600亿元人民币的基本养老基金，开始委托进行投资运营。看来，市场传闻都有几成真，养老基金保值需要分散投资，做好地域风险的管理，部分投入港股是一法。中资股逐个股类被抽升，内险、内房、内银、券商、基建股、周期股份，最终股价当然是有升也有回，盈利面将是判断股价回落幅度合理性的硬道理。最新据瑞信指出，中资周期股于今年首季的业绩仍然为佳，若如是，该类股份将于后市维持大涨小回之格局。中资股已作开路先锋，昨日开始有套利回吐，接着还要看非中资蓝筹的表现。近日金手指大摩，就又刊报告唱好友邦保险（01299），将于下周五（24日）公布2016财年全年业绩，预期公司股息及资本回报有潜在空间提升，或将可成催化剂，目标价上望60元，股价昨应声上扬3.4%至49元，有望回补去年11月下跌裂口区49.4元至50.7元。

大市而言，国指终有所回吐，似乎为超买回吐，资金市回吐一般不超过三个交易日。下周二前如果回吐浪止，将更为确定资金市。技术上，国指守稳10000支持的话，反覆挑战目标将是10800至11000，昨日收报10360，跌0.9%，大涨小回格局。恒指逼至24000力关口，始终有一番反覆，有待确认突破，挑战25000为目标，昨日收报24033，跌0.3%，回吐两个短期关键，23500/23000为支持，最好未及23500已止跌，不然，破坏近周资金市推动的升浪。

内地雾霾问题一日严重过一日，已引起高层高度的关注，据闻农历年后，环保局即出动地方调研，今年环保相关政策势必趋积极推行，由此，从中綫角度看，除光大国际（00257）有钱途，股价久沉的中国燃气（00384），今年也是积极重新关注的股份。受担忧接驳费收入趋减及工业用气增速缓减下，中国燃气近年走势一般，去年曾低见9.07元，反弹至13.24元又回落，惟利空消息已消化不少。在内地天然气定价制趋于理顺，燃气公司回报率挂鈎资产回报率逐渐成统一标准下，有利公司中期的规划发展。

最新公告，中国燃气就确认了收购北燃的发行股本协议，发行价定为每股13.84元，启示出售方并没因近年中国燃气股价低残而压价，认同市场低估其价值。作为国内最大的综合性能源供应商之一，集团已在全国20多个省份拥有311个城市燃气专案及573座加气站，已建成的燃气管道长达7.87万公里，可覆盖人口超过1亿人，供气能力可达320亿立方米/年。各个市场持份者在城市的抢占或已差不多，年内始将以乡镇作为新增长市场，潜力将见庞大。据了解，华北六省地方将强力推动供暖「煤改气」力度，以加强京津冀及周边地区雾霾治理力度，农村「煤改气」政策将大幅促进该地区新接驳使用者数量和天然气消费。目前个别如河北省的政策已下达，补贴农村户「煤改气」，中国燃气正积极紧找机遇，相关燃气用具的销售以及天然气的销售，将有机会为公司再加快收入及盈利的增长。公司的融资结构也不断在优化，去年伙保险公司成立百亿产业基金，储备资金配合农村「煤改气」政策拓展，由于此基金可作表外财务处理，故日后公司的负债比率不会因为大力发展而大幅抽升。

在公司6月公布截至2017年6月底止末期业绩前，小注收集作中綫投资，待业绩确认去年下半度天然气销售量明确有所改善，以及更多农村「煤改气」项目落实的公布后，再判断是否考虑加注收集。配合周綫图分析，除非业内再有利空消息，不然，该股将在10至13元上落，等市场重估价值。若遇有回吐近9.5至10元收集，止蚀9元，昨收11.3元。（完）

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