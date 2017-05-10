港报财经评论：中资股疲软，恒指难大升--经济日报5月10日

中资股疲软，恒指难大升/ 林瑞芬

A股跌势昨日略回顺，港股补回外围周初的升幅。恒指最终收24889，升1.27%；国指收10128，升1.5%；大市成交额710亿元。上证昨低见3056，收报3080，全日微升0.06%，考验3050至3100支持区途中。

港交所（00388）今日公布季度业绩，昨日短綫偷步炒作，收报194.4元，升2.5%，成交额接近10亿元。

不过，引述美银美林报告预测，或有小许胜市场预期表现，若如此，昨日偷步后如今日如期实现优于预期表现，报表见光亦有可能引发回吐。港交所的升势始终看交投额，在五穷月下港股交投近月都相对淡静，后市在技术上，宜确认到50天平均綫（现194元）有效突破，稳企楼上两、三日。至于客观方面，参考美银美林较早前点出，如果港股日均交投额达850亿元，以及中、港债券通有详细落实计划，方为该股基本面的拐点，股价强催化剂。后市若没有逾八百亿元、九百亿元交投，港交所走势有可能继续窄幅上落。

友邦保险（01299）及腾讯（00700）引擎再启动，也是推动恒指昨追补升幅的推手，两股分别升1.7%及2.45%，分别收报55.4元及250.8元。中资股方面，保险股相对较强，新华保险（01336）升幅达5.4%、平保（02318）及国寿（02628）分别升1.7%及2.6%。

不过，在金融去杠杆漩涡当中的内银股，表现就一般，中行（03988）升1.08%，建行（00939）升1%，工行（01398）则只微升0.6%，升幅还要少于国指。

整体形势，蓝筹分散，中资股仍弱，短期大大限制恒指冲关25000的能力。恒指25000阻力前仍然偏调整或争持之局，不大可能跌穿23800短期支持。看大型势，好友也似乎没有把握冲破25000拉大值博空间，抵25000都不过是点到即止格局。

恒指若点到即止于25000左右，23800至25000间争持的时间较多，以时间换空间，寄望稳渡五穷月。至于国指，守于9700上，等内地金融市场正进行洗白白工程风声稍缓，以时间进一步消化沽压。国指要确认摆脱调整压力，宜先重企50天平均綫（现在10272）为重要参考，昨收10128。

今年来讲，中央两个「严」必行，严格执行环保政策，严格把关金融监管，乃经济结构转型之重要措施，而助结构转型，年内国企的重组改革也是重中之重，混改潜力股的投资机会或在此中寻。昨日，股价久残的内地电力股就是改重组改革风，有报道指，官方向相关电力企业查询了意见，初步计划是将神华（01088）、中广核（01816）和大唐（00991）合并为一家公司；将华电（01071）、国电和中核合并为一家公司；另外将华能（00902）和国电投合并为一家公司。消息虽然未经证实，但华能升6.7%、大唐发电升15.6%、华电升7.3%，看来空穴来风，未必无因。内地近年严推环保政策，工业煤改气，燃煤发电国企近数年都呈亏损的状况，要扭转劣势，必须有新的方向发展，重组改革力挽狂澜！

国企重组，进行混改，希望营运效率改得好，只是按以往经验而言，需时筹备，由放风到落实，难以捕捉准确时间表，股价可以上落上落走。把握的话，要防守还是要睇重股息面。高盛最新将华润电力（00836）目标价调升10%至16元，假设上调燃煤电价明年1月起生效，而今年单位燃料成本经按年升17%，估计明年持平，两者将料促成集团盈利复苏的主要催化剂。该股往绩息率达6.1厘，PE 9倍，确具一定防守力。

总括而言，国企改革确是需要持之以恒，事实上，见到国企提质增效成绩正渐显着。2016年起，国企营收和利润总额近年来首次实现同比增长，且增幅持续扩大。2017年初，国有及国有控股工业企业利润增速大幅高于私营工业企业，2017年2月国企利润总额增速更是达到了100.2%，远高于私企的14.9%。

具混改潜力的焦点国企股，按已披露消息的，还有航空股。据中国国航（00753）早前公布，控股股东中航集团公司接获国家发改委覆函，同意其进行航空货运物流混合所有制改革，正待可实施的具体方案出台。难怪国航今年首季业绩表现虽然麻麻，但股价却强势于国指，现价报7.16元，守稳于50天平均綫6.4元上，昨更进一步突破4月高位。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘