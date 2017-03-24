港报财经评论：中资股豪派息，盼惊喜陆续来--经济日报3月24日

中资股豪派息，盼惊喜陆续来/ 林瑞芬

港股将于下周踏入结算周，又是基金季结。除非美股急剧下挫，不然，大市维稳于高位结算机会还是大。

大市周三录得过千亿元成交，昨日成交都有918.5亿元，有活水，启示股市人气维持。恒指昨收报24327点，微升0.03%；国指收报10487点，升幅0.3%。技术上，两指数盘整，参考50天綫为支持，分别为23600左右及10100左右，守其上结算。

中资股似乎都响应国资委的建议，在派息上慷慨一些，让小股东中綫作投资有更高回报。正如前日指华润置地（01109）在去年度每股盈利增长7.5%底下，全年派息合共增加23%，派息比率由22%上升至25%。中电信（00728）去年度派息比率由32%上调至43%。

中国平安（02318）亦果然有佳音，去年度录得纯利623.94亿元人民币，按年增长15.1%；每股盈利3.5元人民币，按年增加17%，拟派发末期息0.55元人民币，全年派息0.75元人民币，按年增长41.5%，派息幅度高于盈利增长又令人惊喜，派息比率由18%上调至21.4%。平保股息大幅提升，主要建基于稳健的集团偿付能力（210%）及较佳的盈利性水平（全年股本回报率为17.4%）。

其间，平保的新业务价值同比增长32%，内含价值同比增长16%，保险资金投资收益创历史新高达6%。是年度，平保亦作出保守的会计安排，下调内含价值的长期投资回报率精算假设50点子，但并未调整风险贴现率假设。在此调整上，平保内含价值仍不减反增，反映业务发展结构的优化及受益于公司优秀的风险管理能力。业务层面分析，中金综合平保的寿险业务去年度的增长保持强劲。去年度个险管道新业务价值同比上涨达35%，主要受益于个险首年折现保费同比增长36%，此由代理人数高增长和代理人产能提升双轮驱动，但新业务价值率下滑40个基点。尽管准备金增提导致税前利润减少289亿元人民币，但受益于下半年投资收益改善，寿险下半年净利润同比增长82%。财险业务方面，全年综合成本率仅为95.9%，仍大幅好于市场预期和行业平均，这主要受益于非车险的高盈利性。

据中金预测，平保今年度每股盈利可达3.69元人民币，内含价值逾40元人民币，中期目标上望54元；瑞信则预测，平保今年度每股盈利可达3.68元人民币，内含价值逾41.7元人民币，中期目标上望58元；中银国际亦把其中綫目标价由51.75元调升至55.1元，对中期走势有参考价值。附图所见，平保股价过去半年稳守50周綫之上争持求变，45元为中期阻力，一旦突破，有望挑战55元，昨收报43.65元，以40元止蚀。

中移动（00941）最新公布的业绩显示，截至去年底止，纯利按年微升0.2%至1,087亿元人民币，若剔除铁塔一次性收益因素，纯利更增长10.5%，稍胜市场预期。不过，股民憧憬派高息落空，在每股盈利5.31元人民币底下，集团拟末期息1.243港元，连同中期息，全年派息2.732港元，派息比率为46%，只是较2015年度的43.7%轻微上调。

简评中移动业绩，2013年度纯利跌幅3.3%、2014年度纯利跌幅12.5%、2015年度纯利跌幅6.34%、2016年度纯利难得出现轻微增长0.2%（若剔除铁塔一次性收益因素，在内地竞争剧烈的电讯业务上能扭转跌势实在不容易。投资者就不宜太短视未能实现派高息，估计中移动也要预留银弹应接一浪5G潮的商业化投放，二来，国策要在10月起全部取消手机国内长途和漫游费，对公司今年经营业绩或有一定影响，派息比率只能循序渐进上调。目前中移动46%的派息比率，其实都略高于中电信的43%。

中移动在去年总体资本投入为1,873亿元人民币后，预计今年将减少6%至1,760亿元人民币，应有条件维持派息率稳中有升。公司去年度业绩显示，中移动收入结构进一步优化，无綫上网收入按年大升43.5%，占通讯服务收入比重达到46.2%，是首次超过语音和短彩信收入之和，现成为中移动第一大收入来源。中綫来讲，随着5G时代来临，无綫上网收入比例持续高于语音和短彩信收入之和乃大趋势。

以股价趋势分析，中移动超过一年半走不出80至100元上落区，90元左右为分水岭，现掉头回，下跌幅度料不足10%，昨收报87.25元，跌幅3.4%。（完）

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