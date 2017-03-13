港报财经评论：九仓70元阻力近，追涨宜审慎--经济日报3月11日

九仓70元阻力近，追涨宜审慎/ 林瑞芬

人民币走弱，美债息抽升，均不利于短期港股行情。本周大市反覆中整固为主，恒指昨收报23568点，升0.3%；国指收报10069点，跌0.3%，大市成交额685.9亿元。

美国十年期债息又冲高至近2.6厘，债市正在消化加息的预期。本月15日联储局很大可能上调息率，之后，如进一步暗示有加快加息的可能，市场需要重新修正预期。债市将有更大的沽压，债息会否抽升见近3厘，要走着走着多观察！

在美国加息周期启动后，欧洲央行也似乎在准备退出量宽的货币政策。最新据欧洲央行行长德拉吉于新闻发布会表示，潜在通胀压力依然较低，将维持QE直至通胀持续回升，未看到可持续的通胀调整。不过，他指出，减息的可能性已降低，同时，欧洲央行删除了「使用所有可用工具」的表述，没有进行续作定向长期再融资操作的讨论。

内地亦在调整货币政策，转中性，金融去杠杆决心显现。最新数据显示，2月M2同比增长11.1%，低于1月的11.3%。2月新增人民币贷款为1.17万亿元，明显低于1月的2.03万亿元人民币。2月社会融资规模增量为1.15万亿元人民币，远低于1月的3.74万亿元人民币。据中金公司按资料分析，内地总体融资条件边际上趋紧。实体经济活动稳健支撑了信贷需求，信贷数据依然强劲。不过，在货币政策定调「稳健中性」的情况下，广义货币增速持续偏低；而随着金融去杠杆的稳步推进，表外融资扩张势头也得到了遏制。展望未来，中金认为货币政策将继续退出宽松，但考虑到短期内CPI升幅可能相对温和，退出节奏会比较缓慢。同时，经济活动改善也会加快货币流通速度，货币宽松退出应该不会抑制经济增长动能。

息息相关，股民就要多观察环球央行的最新货币政策、债息的趋势。回说港股，恒指逐步向下调整，以稳守50天綫（现已在23250左右）为健康整固，不然，提防有更大的震荡。在美息发展尚待明朗下，整固势明确。油价近周连番下跌，拖累油股回软，中石油（00857）及中石化（00386）昨分别下跌1.4%及1.5%，拖累国指向下逼近10000点，收报10069。国指50天綫已上移至9950，此水平接近10000，按周綫图所示，亦为近月突破后变成支持的关键水平，整固浪不宜收低于此，不然，中资股或有较深度的调整。

九仓（00004）去年度的核心盈利按年上升25%至近138亿元，加上管理层透露研究或以实物方式分拆投资物业上市，九仓股价昨攀升8.7%，收报67.65元。据美银美林认为，如九仓所有投资物业作分拆，预计每股可以释放3元，又假设九仓以杠杆化其投资物业而保留大量现金作为未来发展用途，预计每股可释放价值更高达8元。作为综合性企业，其投资物业价值往往不能全面反映在股价之上，总会有折让，如投资物业独立上市价值定价贴近市值，分拆可让股东多一个套现的选择。

虽然如此，有券商就提出勿过分看好九仓的分拆事宜，据摩根大通报告指出，因以现价估算，目前九仓资产净值（NAV）折让已较同业为小，潜在分拆难为股东带来利益。

当年自由行令本港零售高飞的黄金期不再，从月綫图所见，九仓股价一度在2013至2015年间饱受沽压，但幸得底子厚，尤其近年本港楼价居高不下，物业投资收入及价值提升，股价又静俏俏地攀升至近2013年70元阻力水平。技术上，股价升近重要关键阻力，投资者决定追涨时，确是需要多加审慎。

或许九仓本港零售物业资产的风险期已过，去年度，海港城及时代广场的净零售租金分别上升4%及6%，此为利好。不过，里昂就提出相关收入未来仍有两大风险变数，一是人民币贬值，二是中国支持在岸消费。

九仓而言，核心价值都是凝聚在本港地产及零售业，通讯、娱乐及宽频业务就已褪色。有线宽频（01097）的经营困难，短、中期难扭亏为盈之下，正在觅买主。若然有线宽频结业，摩根大通就估算因该项目入帐成本为4亿元左右，而以九仓持有线宽频74%股权计，市值约为13.8亿元，料对九仓的财政影响不大。（完）

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