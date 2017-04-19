港报财经评论：五穷咒应验候低买--信报4月19日

五穷咒应验候低买/ 陆文

美股周一涨183点，港股昨天未能承接上升势头，在复活节长假期后，大市表现低沉，恒指轻微高开后反覆回吐，跌破近期力守的24000点支持位，恒指收报23924点，下跌337点（1.39%），并跌穿50天移动平均线23975点水平。国指昨收报10043点，下滑160点（1.58%），早前力挺大市的重磅股如腾讯（00700）及联通（00762），未有受惠大行唱好，齐齐跟随大市向下，不少中资股亦因北水南下明显缩减而显着下跌。

此外，内银股受到多项不利消息冲击表现不济，其中包括中银监主席郭树清主导去杠杆及堵塞影子银行漏洞、民生银行（01988）传出分行造假、内地温州帮洗仓拖累今年热炒的个股显着回吐，看来港股似已响起警号，5月有机会重陷「五穷」的季节性诅咒，大市成交缩减至705.9亿元，多少反映市场避险情绪较浓，地缘风险待消除，内地严控金融及游资，大市短期寻底机会颇高，预期港股正处于23000至25000点的上落区间运行，或许下试100天线的23270点水平附近才可吸纳，反之在24500点以上减磅，不失为适当买卖部署。

目前全球投资市场存在连串不确的政经变数，大部分投资者都倾向获利回吐，港股明显因流通度高，成为沽货套现之选，因此短期上落波幅较大，投资者可视乎本身承受风险能力作部署，保守者可Risk Off并增持债券、高息股或公用股，反之可在后市候机收集早前强势毕现的股份，一旦市况回稳料有不俗回报。笔者正部署5、6月间候机调升入市资金水平，配合年内炒上落趋向不变，一切等着瞧。

内地三大电讯股偏软，拖累港股下跌，随着这批电讯营运商将陆续公布今年首季业绩，高盛指联通虽然策略、资产负债表转差及市占率下跌，但自新管理层上场，将公布其全年改革大计，加上收入增长及流量加快，混合所有制改革及铁塔公司上市均可提供增长动力，改善财务状况，予其目标价13.7元，列为确信买入名单。不过，联通股价收报10.2元，跌逾4%，为三间电讯股表现最差。美银美林预期联通按季可转亏为盈，纯利按年升67%，中移动（00941）及中电信（00728）首季纯利分别按年升4%及3.4%，看好整个板块，指2017至2018年资本开支下降，移动数据使用上升及监管环境较宽松，有助自由现金流及资本回报率上升，收窄中资电讯商与区内同业估值差距，其中联通具备更多催化剂。中移动昨收83.55元，挫1.12%；中电信则收3.88元，下滑1%。

近期获大行唱好的钢材与资源类板块同样全面回吐，鞍钢（00347）发盈喜料首季转赚10.7亿元人民币，股价早段微升，收市则泻逾5%至5.19元；马钢（00323）收2.63元，跌6.4%；五矿资源（01208）报2.57元，挫4.4%；西王特钢（01266）收1.22元，劲泻近一成。相关股份早前因憧憬内地去产能，并看好雄安新区概念会带来庞大需求下炒高。面对中央全面严控，甚至严打该地区违规销售汽车行为，符合早前本栏指出由习主席「指导」下的雄安新区发展，与上海浦东及深圳特区的模式不同，也配合内地目前进行的金融反腐、去杠杆及监管风暴，暂时不宜沾手炒作。一如上日指出待冷却炒风后，候机作中线收集较有胜算。不过，中国铝业（02600）逆市升3.86%，收报4.04元，内地传出发改委将清理整顿电解铝行业违法违规事项，以严管行业新增产能。

医药板块昨逆市造好，主要受惠上周总理李克强在国务院常务会议上表明会推进医疗联合体建设，以及深化体制改革提供优质医疗服务，昨天石药（01093）、三生制药（01530）、复星医药（02196）及华润医药（03320）股价均有升幅。

早前提及内地不少城市正推行第二波调控楼市措施，预示第二、三季内房股整体会跑输大市，大和昨指出，根据国统局数据，内地一、二线城市楼房销售持续下跌，而三线城市的销售增长势头亦放缓，相信首季按年增幅主要受去年低基数支持，昨天内房股全线下跌，只有恒大（03333）因推进分拆地产主业回归A股，上周四以逾17亿元回购股份，刺激股价逆市升4.1%，收报8.62元；相反，华润置地（01109）、万科（02202）、雅居乐（03383）、首创置业（02868）及中国海外宏洋（00081）均录得2%至5%跌幅。

停牌股份百丽国际（01880），传鼎晖投资正与百丽国际管理层研究潜在的收购交易；另有线宽频（01097）停牌可能涉及公司接纳新收费电视牌照，有利争取新股东加入或收购。（完）

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