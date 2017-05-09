港报财经评论：五穷月未宜捞底，国指忌失9,700--经济日报5月9日

五穷月未宜捞底，国指忌失9,700/ 林瑞芬

法国总统大选尘埃落定，未有爆出黑天鹅。只是中国正全力出招监管金融，中资股泄气，港股调整压力依然存在。

综观外围市况，日股、韩股、马尼拉股市均上涨，大市指数升幅介乎1.5%至2.3%不等。恒指昨收报24577点，反弹0.4%，大市成交额缩减至只有667亿元，相比之下，明显力弱。A股拖累，港股反弹有心无力！目前不建议急于捞底，五穷月考耐性。

近月以来，恒指及国指走分化，殊途同归。3月国指已率先进行调整，呈一浪低于一浪走势，相反，恒指在本月初挑战高位，呈一浪高于一浪。在内地监管金融风劲吹之下，中资股升势受遏抑是关键，国指跟随上证而回，未能陪伴恒指冲高，由此，恒指独力抽高之持久力成疑问。附图所见，技术指标RSI也正在营造三顶背驰，预示恒指若无能力上进必退，只是退多少而已。上周，在强势股都有回吐压力底下，恒指最终随国指进入调整浪之压力显见随之而来，后市恒指回调多少，主要看国指何时筑底完成调整浪，目前需要有耐性。

国指昨收报9982点，微升0.6%。较早前曾以黄金比率估算，国指以去年底低位9117起升至今年3月高位10698触顶而回，此段升浪累计升幅为1,581点，若回吐升幅0.382倍的话，约至10094；若回吐升幅0.5倍的话，约至9907。目前已完成升浪的一半调整，接下来，若回吐为升幅0.618倍的话，将逼近9720。配合附图显示，自去年5月延伸的上升轨，支持点现近9700，与9720相当接近，乃筑底之关键点，若月内，国指确认止跌回稳近9700，今年首季的升浪未受大破坏，等机会先重上50天綫。相反，国指若低收9700，调整压力较预期为深，将大大破坏今年首季的升浪结构，重回9000至9100中期支持区不是没可能。目前需要审慎观察清楚调整的压力，还有多少要释放。

恒指方面，在国指未能确认筑底回升前，独自挑战25000强势突破难度大，就算挑战到，持久力有限。相反，回吐追跌，短期来讲，技术上回试23800至24000也是合情合理。

有内地传媒引述消息指出，目前，监管部门对保险业的集中整治路綫图已经规划出炉，细至对股东、股权、资本金的穿透性审查。对「偿二代」的完善，也将从修改完善保险公司投资多层嵌套以及交叉性金融产品的偿付能力监管标准等细处入手。中国保监会具体的整治路綫图将包括集中整治保险公司股东利用保险资金自我注资、循环使用，通过增加股权层级规避监管、使用非自有资金出资，入股资金未真实足额到位或抽逃资本金；集中整治保险资金投资多层嵌套的产品，模糊资金的真实投向，掩盖风险的真实状况，非理性连续举牌，与非保险一致行动人共同收购，利用保险资金快进快出频繁炒作股票，违规开展资金运用关联交易，向大股东和实际控制人输送利益，盲目跨境跨领域大额投资和并购，将短期资金集中投向非公开市场的低流动性高风险资产等。由此推论，保险资金在监管压力增强下，暂时应会减少流入股票市场。

A股五穷月之势明确，据招商证券统计显示，上证指数由2003年开始，至2016年年中，有11年的5至6月累计收益率为负，下跌概率即高达78.5%。上证目前正捱沽筑底部，技术上，上证昨进一步失守3100，收报3078点，跌0.8%，进一步逼近3050，忌失守。

主观上，阿爷积极进行金融监管，去杠杆是为了维护金融市场稳定，导引资金支持实体经济，减少出现过多的流动资金在市场炒作各类资产。惟客观形势下，在金融去杠杆的过程之中，如走钢丝，市场人士也有担心影响甚至误伤实体经济。方正证券分析师任泽平认为，如果本季度保持金融去杠杆的高压，预计季内信贷社融可能会出现比较明显的回落，考虑到一个季度的时滞，三季度投资和经济可能会出现比较明显的放缓。相信阿爷会密切跟进经济数据，评估在过程中对经济增长的压力，后市若遇有经济放缓压力比预期为大，会作出相对措施对冲风险。6月中旬附近时间，A股或是确认见底时，一来，季结银行资金紧张反需要央行出手相助放水。（完）

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