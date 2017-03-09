港报财经评论：亚太地区出口掂，港股车楼板块旺--信报3月9日

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
亚太地区出口掂 港股车楼板块旺/ 习广思
美股虽然连日偏弱，但港股表现不俗。恒指昨天升了101点，收报23,782点。汽车股与地产股双双成为升市亮点，主要由于两个行业2月份的销售均有强劲表现，刺激买盘。国务院总理李克强在《政府工作报告》中提到，三四线城市房地产库存仍多，要支持居民自住及进城人员购房需求。总理咁样讲，三四线城市的领导理应识做，出台政策快脆啲去库存。
内房股昨天造好，表现最好的是在三四线城市土地储备较多的世房抽升了10.5%，其他具三四线城市概念的中海外宏洋、碧桂园、雅居乐等，升幅都有5%或以上。未来一两个月，投资者仍值得持有内房股，追求稳阵的可买两大蓝筹中国海外和华润置地，风险承受力较高者，则可选择吸纳三四线城市概念股。
内地2月份出口下跌1.3%，远逊于市场预期的12.3%增长，进口却出乎意料地升了38.1%，令该月出现贸赤91.5亿美元，是自2014年2月以来首现贸赤。这与农历新年长假期有关，过去几年的春节前后也有此现象，即贸盈大幅收窄，甚至像今次般转为贸赤，但这不代表海外需求转弱。
反而，近月欧洲、美国、日本等主要进口国的需求转旺，3个月移动平均进口量增长率明显正在爬升。摩根士丹利最近发表的经济报告指出，成熟经济体及新兴经济体今年经济增长将同步加速，这将是2010年以来首见，对亚洲区内倚赖出口的经济体十分有利，有助改善区内的债务管理，提高产能及资本使用效率等。
该报告提到，金融海啸前，即2003年至2007年期间，亚洲新兴市场对外出口量年增长达14.5%；到了2012年至2016年间，增长放缓至2.7%；近两年更是王小二拜年，一年不如一年，平均只有1.2%增幅。
金融海啸后，欧美需求大幅放缓，亚洲诸国只好自求多福，中国大搞内需，实行经济转型，惟同时令负债大升；倘若未来两三年欧美需求回暖，大家就可以好过些，内地有空间进行减杠杆。大摩认为，香港及新加坡的贸易占经济比重庞大，因此是区内最能受惠今次复苏的地方，这可能解释了为何自年初以来，恒指及新加坡海峡时报指数成为区内表现标青的股市，至昨天已分别累涨了8.1%及9.2%；其他受惠的国家或地区包括中国、南韩、台湾及泰国。
今年首两个月，航运及相关股份表现均不俗，例如货柜轮公司东方海外及货柜生产商胜狮。不过，大摩同时警告，这次贸易复苏最大的变数是在特朗普治下的美国，会否采取贸易保护措施。
然而，最近这个风险似乎下降了，因为老特烽烟四起，火头处处，唔得掂过唔得掂，其竞选团队被揭发多番接触俄罗斯驻美领事，搞到一身蚁。怎料上周末特朗普在清晨忽然发出推文指出，前总统奥巴马曾下令在竞选期间窃听他的电话，老特更把奥巴马与尼克逊的「水门事件」相提并论，要求国会调查。
其实，老特手无实据，可能被民主党及媒体穷追猛打，要求他交代其内阁与俄罗斯的关系，逼狗入穷巷，想反咬一啖，怎料因无实据，反招惹各方严批。白宫发言人开始转軚，话讲吓啫，总统只是希望国会查查有无其事。联邦调查局更要求司法部出声明，表明该局没有帮助奥巴马窃听。
人无信不能立，老特此举可谓政治自残。一个总统没有政治资本，焉能成大事呢？共和党最近推出的医保方案，两面不讨好，党内财政保守派认为这是轻量版的奥巴马医保，新瓶旧酒，政府财政补贴仍多；民主党则指新方案对低收入者不公。改革之难，可想而知，以老特的才能，简单的show可以做，复杂的问题，他却一筹莫展。（完）
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