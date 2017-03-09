港报财经评论：亚太地区出口掂，港股车楼板块旺--信报3月9日

亚太地区出口掂 港股车楼板块旺/ 习广思

美股虽然连日偏弱，但港股表现不俗。恒指昨天升了101点，收报23,782点。汽车股与地产股双双成为升市亮点，主要由于两个行业2月份的销售均有强劲表现，刺激买盘。国务院总理李克强在《政府工作报告》中提到，三四线城市房地产库存仍多，要支持居民自住及进城人员购房需求。总理咁样讲，三四线城市的领导理应识做，出台政策快脆啲去库存。

内房股昨天造好，表现最好的是在三四线城市土地储备较多的世房抽升了10.5%，其他具三四线城市概念的中海外宏洋、碧桂园、雅居乐等，升幅都有5%或以上。未来一两个月，投资者仍值得持有内房股，追求稳阵的可买两大蓝筹中国海外和华润置地，风险承受力较高者，则可选择吸纳三四线城市概念股。

内地2月份出口下跌1.3%，远逊于市场预期的12.3%增长，进口却出乎意料地升了38.1%，令该月出现贸赤91.5亿美元，是自2014年2月以来首现贸赤。这与农历新年长假期有关，过去几年的春节前后也有此现象，即贸盈大幅收窄，甚至像今次般转为贸赤，但这不代表海外需求转弱。

反而，近月欧洲、美国、日本等主要进口国的需求转旺，3个月移动平均进口量增长率明显正在爬升。摩根士丹利最近发表的经济报告指出，成熟经济体及新兴经济体今年经济增长将同步加速，这将是2010年以来首见，对亚洲区内倚赖出口的经济体十分有利，有助改善区内的债务管理，提高产能及资本使用效率等。

该报告提到，金融海啸前，即2003年至2007年期间，亚洲新兴市场对外出口量年增长达14.5%；到了2012年至2016年间，增长放缓至2.7%；近两年更是王小二拜年，一年不如一年，平均只有1.2%增幅。

金融海啸后，欧美需求大幅放缓，亚洲诸国只好自求多福，中国大搞内需，实行经济转型，惟同时令负债大升；倘若未来两三年欧美需求回暖，大家就可以好过些，内地有空间进行减杠杆。大摩认为，香港及新加坡的贸易占经济比重庞大，因此是区内最能受惠今次复苏的地方，这可能解释了为何自年初以来，恒指及新加坡海峡时报指数成为区内表现标青的股市，至昨天已分别累涨了8.1%及9.2%；其他受惠的国家或地区包括中国、南韩、台湾及泰国。

今年首两个月，航运及相关股份表现均不俗，例如货柜轮公司东方海外及货柜生产商胜狮。不过，大摩同时警告，这次贸易复苏最大的变数是在特朗普治下的美国，会否采取贸易保护措施。

然而，最近这个风险似乎下降了，因为老特烽烟四起，火头处处，唔得掂过唔得掂，其竞选团队被揭发多番接触俄罗斯驻美领事，搞到一身蚁。怎料上周末特朗普在清晨忽然发出推文指出，前总统奥巴马曾下令在竞选期间窃听他的电话，老特更把奥巴马与尼克逊的「水门事件」相提并论，要求国会调查。

其实，老特手无实据，可能被民主党及媒体穷追猛打，要求他交代其内阁与俄罗斯的关系，逼狗入穷巷，想反咬一啖，怎料因无实据，反招惹各方严批。白宫发言人开始转軚，话讲吓啫，总统只是希望国会查查有无其事。联邦调查局更要求司法部出声明，表明该局没有帮助奥巴马窃听。

人无信不能立，老特此举可谓政治自残。一个总统没有政治资本，焉能成大事呢？共和党最近推出的医保方案，两面不讨好，党内财政保守派认为这是轻量版的奥巴马医保，新瓶旧酒，政府财政补贴仍多；民主党则指新方案对低收入者不公。改革之难，可想而知，以老特的才能，简单的show可以做，复杂的问题，他却一筹莫展。（完）

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