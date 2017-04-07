港报财经评论：今季买内银，招行属佳选--经济日报4月7日

今季买内银 招行属佳选/ 林瑞芬

美国联储局会议记要提及缩表，点中股市死穴，美股周三先升后回，港股原受惠北水回暖之势昨受阻，但沽压相对少。

恒指昨收报24,273点，跌0.5%；国指收报10,276点，跌0.9%，大市成交额809亿港元。

美国联储局所公布的货币政策会议纪要，指大多数联储官员认为今年稍后时间调整资产负债表规模应当合宜，而缩减的资产范围应包括美国国债及按揭抵押贷款证券（MBS）。其实自美国打开加息大门后，缩表也是顺序的步伐，但预计政策的转变应在实际行动前很长时间就进行市场沟通，让市场人士有充分时间应对，现时开始放声气，到实际行动，时间多久还是要有所琢磨。目前市场主要关注的是「习特会」，如果美国总统特朗普威胁要发动贸易战，就算没有缩表忧累，美股都托不住。 技术上，道指于去年11月特朗普胜出大选之后一路挟升，50天綫就从未失守，但步至3月底，开始有所不断考验，目前确为关键，若确认失守20,581预示调整浪要进一步回试近20,000点心理大关。

后市港股点走，关键还是关注成交额，有水则灵！技术上，短綫恒指及国指则以50天綫（分别于23850及10230左右）为关键支持位参考。国企去年度派息增加显趋势，做好吸引中綫投资者的工夫，故看国指目前虽已逼近50天綫，如果略有闪失，也不用过度悲观。A股于6月份「入摩」呼声高涨，料6月前会有偷步炒作，国指10,000关口支持料不俗，守稳目标仍有望挑战11,000点或以上。德银最新预测中资股今年首季业绩可进一步转强，国指目标价上调至11,600。

第二季内，内银股这类重磅指数股份可加倍留意。一来，若A股「入摩」的话，指数股将先行。二来，今年首季内银股业绩或不差。去年第四季，不乏内银股做好工夫大手作拨备计提，例如中行，不良企稳后拨备计提压力有望于年内得到缓释。另外，相比2016年，2017年无减息重定价影响，仅前4月有营改增影响，内银的息差降幅将明显收窄。最新据广发证券预计今年首季度，国有大行净利润增速或在1.5%至2%之间；股份行净利润增速则在5%至9.5%。

股份行当中，笔者较为看好招商银行。以招行最新公布2016年度业绩显示，实现归属于母行股东的净利润为620.81亿元人民币，同比增长7.6%，实现可比同业中较快的盈利增速。近几年，招行的策略是向轻型银行方向发展，三年的资产规模增速分别为17.8%、15.7%及8.5%，降低资本的消耗，资产质量风险可控。招行高危行业贷款占比由2015年的23%降至2016年中期的20%，在2016底降至18%，远低于行业平均的28%。

另外，2016年末，权重法下招行资本充足率和一级资本充足率分别为12%和10.09%，较2015年末略升0.1个百分点左右，分红率亦连续五年保持稳定在30%左右。在轻型银行大方向发展下，招行的零售业务优势不断扩大，这点可从贷款结构来看，零售贷款占比由2015年的43%上升至2016年中期的45%，在2016年底达到47%，远高于行业平均的27%。

按《ETNET》综合市场预测，平均估计招行2017年度每股盈利增长5.7%至2.6元，但参考摩根士丹利估计的2.73元，德银估计的2.76元，平均预测似乎较为保守，若以今年度每股盈利达2.7元计，按年增幅约10%。按周綫图看，后市守稳上升通道底部19港元，中期反覆上望挑战23.5港元，昨收报20.6港元，宜候低收集。

雄安新区概念股有进有退，金隅股份昨回吐7.3%，收报4.46港元，但细市值股份天津津燃公用终于发力，昨大升8.6%，收报0.76港元。相信市场于未来3至6个月，仍会不断发掘相关机遇。规划建设雄安新区要突出七个方面的重点任务：一是建设绿色智慧新城；二是打造优美生态环境；三是发展高端高新产业；四是提供优质公共服务；五是构建快捷高效交通网；六是推进体制机制改革；七是扩大全方位对外开放。据长江证券概括，读者会更为明白雄安新区为何一夜网红。其核心功能是集中承载北京非首都功能，包括吸纳和消化转移自北京的制造业、城区批发市场、教育功能单位、医疗衞生功能单位和行政事业单位，并以此发展高端高新产业、推进体制机制改革和扩大全方位对外开放，未来将吸纳大量产业和人口。雄安新区的建设落地，将有助于平衡京津冀产业结构，在加快淘汰和转移落后过剩产能的同时，带动周边产业实现升级发展。

如此宏图，相信市场人士不会错过机遇。粮草先行，当地及周边基础建设、环保及交通事业等肯定是首先受惠类。因此，微观A股中，昨日中国建筑、中国交建及中国中铁仍然挺进2.8%至5.9%不等。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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