港报财经评论：伦姨无求胆自大，量宽埋尾有担带--信报7月10日

伦姨无求胆自大 量宽埋尾有担带/ 习广思

今年上半年各类资产都顺风顺水，赢多输少，波幅超低，但踏入下半年，金融市场可能是静极思动，股债滙开始波动，目前债市已先行，波幅提升，科技股的波幅远高于大市，新兴市场一向受资金流及套利交易影响，金融市场波幅上升，流入新兴市场股债滙都会减少，不能不防。

金融市场波动的源头是货币政策可能出现的转向。美国联储局主席耶伦本周三将出席国会听证会滙报半年经济报告，货币政策与资产价格偏高的问题将继续成为市场焦点。

美国总统特朗普似乎无意委任她多做一届，今次可能是伦姨最后一次上国会滙报，自然会尽诉心中言，毋须顾忌两党的政治飞剑。人到无求胆自大，应该会几精采。

三轮量化宽松是她与前老细贝南奇为应对金融海啸而炮制出来，还有7个月便离任，她理应会快快脆脆还原任内的放水行动，免留后患。所谓后患，就是资产泡沫，近期她与局内高层多番提及资产价格偏高，可见货币政策要针对的不单是通胀，还有资产泡沫，此时不收水，到她落任后，泡沫爆破，很多飞箭都会朝她插去。先下手为强，免成为历史罪人，亦属明智，伦姨绝对有大条道理缩表收水。

近期对欧美央行收水的忧虑，触发两大类资产价格大幅波动，一是欧美的国债市场，二是科技股，两者都因量宽而长升长有，今番有收水的顾虑，波动自然较大。

标普金融股指数波幅相对于标普500指数波幅的比率升至2012年的水平，当时便是科技股泡沫爆破的年代。

历史未必会重演，当年的科技股好多连盈利都没有，与如今科网巨企赚到猪笼入水截然不同。所以，今次应该是估值调整机会较大，由高位跌番两成，便应该具吸引力。不过，科技股如今占大市市值比重达22%，深度调整将拖累整体大市表现。

加拿大央行本周三议息，市场关注会否成为继美国后第二个西方大国加息，本月4日加央行行长波洛兹（Stephen Poloz）表示，须在通胀现身前开始加息。加拿大一旦加息会否引起连锁反应堪关注。

另一方面，欧央行管理委员会成员Villeroy de Galhau周末表示，欧央行大概会在秋季随着经济与通胀的发展，相应调整量宽力度。看来下半年欧央行政策转调已成定局。

收水债息升，金融股的防守性会较强，早于2013年，当时的联储局主席贝南奇暗示收水后触发债息大升，金融股表现便优于大市；同样，去年11月老特爆冷胜出总统，债息大升，金融股亦跑赢。 欧美央行若相继缩表收水，投资者在组合内加些金融股有机会跑赢指数。

根据FactSet报告，截至本月7日券商的季度盈利预测，第二季标普500指数成分股每股盈利升6.5%，计及过往实际数据高预测平均2.9个百分点，则增长可达9.4%。

表面上数字颇佳，但若看分类，则主要由油股推动，皆因去年同期油价低于今年，油股盈利料增长3.9倍，但扣除油股，则指数的盈利增长会由6.5%降至3.7%。

在11个板块之中，非必需个人消费受汽车股不景拖累，盈利料跌2.2%；科技股板块则升10.5%，扣除半导体行业强劲增长后却只得4.3%；金融板块预料增长6%，主要受保险股增长20%推动，扣除保险股后，金融板块的按年增长仅2.8%。

美股的盈利增长有放缓趋势，过往业绩期有机会带动股市上扬，往后不易继续成为升市催化剂，高估值遇上盈利放缓，股市的上升动力实在存疑。（完）

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