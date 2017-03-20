港报财经评论：储局＂缩表＂非等闲，轻率行事生灾难--信报3月20日

储局＂缩表＂非等闲，轻率行事生灾难/ 习广思

上周美国联储局议息后，市场对鸽式加息欢呼庆祝，随后密集的联储局官员讲话会否为派对降温，将是焦点所在。

根据联邦基金利率期货预测，目前市场预期6月加息机率只有41.8%，全年加息2次、3次及4次的机率分别为34%、33.7%和15.6%。相比起加息次数，缩减资产负债表（缩表）的影响也不宜看轻，因此联储局官员的缩表评论尤其值得关注。

美国明尼亚波利斯联储银行总裁卡什卡里（Neel Kashkari）终于就上周的投票意向回应，他在网页撰文解释，数据显示通胀上扬，但步伐不太快，通胀前景与1月时没有明显变化，是他作出反对加息决定的主要原因。

另外，卡什卡里也期望联储局下一步是公开如何缩减资产规模，因为只有待市场消化有关减持策略后，联储局才应该再因应数据而作出加息决定。他认为，在缩表计划到位前应当推迟下一次加息，并指出联储局过于宽松总比过于紧缩要好。

卡什卡里指出，调整资产负债表不是一项常规性工具，相反，应该尽快开启货币正常化进程，推动资产负债表正常化的第一步就是对外公布具体计划，包括如何缩表及何时开始缩表。在卡什卡里看来，公布调整资产负债表计划可能导致货币状况更为紧缩，结果相当于规模未知的加息。

卡什卡里的观点与联储局主席耶伦和多数公开市场委员会（FOMC）官员大相迳庭，后者希望在利率足够高时，再开启资产负债表正常化的进程，而缩表只是次要选项，首要工具还是加息。

在连续三轮的QE之后，联储局资产负债表迅速膨胀，到2014年底结束新增资产购买时，其规模已从金融危机前的不到1万亿美元扩大至创纪录的4.5万亿美元。2014年底以来，联储局继续对持有到期的资产进行同等规模的再投资，因而规模无再增减并保持至今。

目前美国经济已稳步复苏，就业市场近全民就业，美国也步入稳定加息周期，在此背景下，启动缩表变得愈来愈合理。今年以来已有多位联储局高层在公开场合谈及缩表事宜。高盛最新研究报告预计，联储局可能在第四季就启动资产负债表正常化，终结全面的投资组合再投资政策，这将较该行此前的预期至少提前半年。

联储局缩表将主要采取两种方式：一是终止到期债券再投资，二是直接抛售所持债券。按照2014年制定的退出策略，联储局应该不会直接抛售债券，而是选择先停止到期债券再投资，从而缓和对市场的冲击。目前其所持资产中，90%以上是国债和抵押贷款支持证券（MBS）。

相比起通过加息来提高资金成本、抑制贷款活动，缩表等于直接从市场抽离基础货币，是更为严厉的紧缩政策，对流动性的影响更为显着。更重要的是，缩表标志着联储局全面收紧货币政策，对市场风险情绪的打击将是巨大的。

去年5月，纽约联储银行曾宣布进行总额不到4亿美元的国债和MBS出售，虽然这一规模相比整个联储局资产购买规模而言相当有限，但对于这次小规模的「压力测试」，股票市场仍有相当大的反应。

由此看来，如果联储局在未与市场进行有效沟通的情况下启动缩表，风险资产将陷入剧烈震荡。对于新兴市场而言，在美国总统特朗普的减税政策带动下，大量资金可能回流美国本土，如果联储局选择通过缩表来进一步回收流动性，可能导致美国以外市场出现美元荒，美元拆息恐进一步上升，叠加已有的加息效应，美元加快上扬，从而令新兴市场面临更大的货币贬值和资金外流压力。

也许以上后果正是联储局放鸽的真正理由，至于如何令市场作好缩表、退市准备，将是联储局当前重要任务。

事实上，联储局也不大可能推迟缩表行动，因为一旦启动了加息，国债价格将同步下跌，债价跌而联储局又再沽货，将加速债价下跌，联储局手上的未沽国债与MBS就会出现账面亏损，这又引起市场疑虑，若跌得太快蚀得太多该如何处理？

缩表对美国经济影响更大，目前MBS新发规模的20%至30%由联储局买入，一旦联储局开始停止对到期证券再投资，美国按揭利率及房地产市场恐将受到冲击。

另一方面，特朗普减税和扩大基建的计划，需要扩大国债发行规模来融资，联储局此时的缩表，却会令长期债息加速上升。听落都觉得难以处理，这是一个金融炸弹，处理不好后果难以估计。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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