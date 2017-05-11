港报财经评论：关前拉锯，轮流寻顶--信报5月11日

关前拉锯，轮流寻顶/ 陆文

港股昨天造好，恒指早段成功突破25000点心理关口，高见25164点近21个月新高，惟下午受累A股急速回落，导致个别累积升幅较大的强势股回吐，腾讯（00700）创255.4元新高后回落。恒指收报25015点，升0.51%；国指收报10227点，涨0.97%。大市成交额增至936亿元。

人行昨天在公开市场进行合共1100亿元人民币的逆回购操作，虽然净回笼800亿元人民币，总算能纾缓部分水紧情况。中国4月份CPI增长1.2%，PPI升幅则放缓至6.4%逊预期，可预示内地第二季经济增长将较首季放缓。

强势股回调，落后的内地金融股、本地地产股、中资电讯股如中移动（00941）及联通（00762）均受追捧，恒指闯关，各板块出现一番轮动。资金似乎趋向炒股不炒市，短期市况表现飘忽，「五穷」出现机会颇高。

港交所（00388）首季业绩略胜预期，股价一度见198元，创一个月新高后回吐，收报194.2元，微跌0.1%。港交所首季纯利17.16亿元，增长19.8%；每股盈利1.41元。市场寄望或于年中推出的「债券通」可带来增长动力。瑞银指出，若撇除约2.1亿元一次性收入及2300万元就伦敦金属交易所（LME）诉讼的成本回拨，基本税后纯利约15亿元，仅高于预估2%；故维持该股「中性」评级，目标价维持200元。

大市正处于高位技术阻力区，投资者在贪婪与畏高中挣扎，一方面继续持有强者愈强的股份，亦期待内地当局出手维稳，追逐落后且适度调整的股份，国企股明显受到垂青， 短线炒作无妨，惟中央致力在第三季前控制金融风险，相信反弹势头难持续，投机者只宜走一转。

走势落后的内险、内银股反弹，令国指升势有支持，平保（02318）一度创近年半新高的46.1元，收报45.5元，急涨3.8%。国寿（02628）收报24.15元，升2.1%；中国太平（00966）收报19.68元，高收2.4%；新华保险（01336）收报40.7元，再升1.6%。未知是否有「国家队」护盘？

「一带一路」国际合作高峰论坛本周日及下周一（14至15日）在北京举行，中央提出这个概念至今3年，可视之为一个阶段性检讨。

随着愈来愈多沿线基建项目落实，内地首季贸易数据显示，与部分沿线国家的商贸活动增加，效益可望于未来呈现。本栏早前建议在论坛举行前收集「一带一路」概念股，近日高铁、基建、港口、融资类股份均有异动，这些股份已成为短线投机对象。

中交建（01800）升1.3%，中铁（00390）涨1.7%，中铁建（01186）高收1.6%，中车时代电气（03898）亦有2.7%升幅。不少公司新签合同金额升幅可观，至于当中涉及的回报与风险则是后话。港口股方面，招商局港口（00144）升0.9%，大连港（02880）则涨1.5%。

港股持续寻顶，强势股借机获利回吐，除了新濠国际（00200）股价有1.2%进账，银娱（00027）、永利澳门（01128）、美高梅中国（02282）均跌近2%，金沙中国（01928）低收1%。

汽车股以北京汽车（01958）挫3.1%较为明显，广汽（02238）、吉利汽车（00175）、比亚迪（01211）均现回吐。科网股荣辱互见，「股王」腾讯单日转向，手游股如网龙（00777）、IGG（00799）、云游（00484）回落，金山软件（03888）与金蝶（00268）均有升幅。

受苹果创新高带动，瑞声科技（02018）收报111元，升1.2%。舜宇光学（02382）受季节因素影响，出货增幅放缓。摩通指出，舜宇光学相机模组按年仅升9%，按月跌10%，出货量增长放缓主要受内地智能手机库存调整影响，预期5月情况会好转。

摩通把舜宇光学目标价由70元上调至75元，评级「增持」。舜宇光学收报67元，抽升3.7%。至于笔者看好的ASM太平洋（00522）再创高位，收报122.3元，涨2.3%。

值得留意的是，上述强势股回吐属健康调整，不排除再有反弹，留意其成交能否配合，以确定今轮寻顶潮是否告一段落。（完）

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