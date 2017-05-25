港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日

内房楼价逆线走 去杠杆下买龙头/ 习广思

国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。

惠誉于2013年已下调过中国评级，自上世纪九十年代起，国际评级公司纷纷上调中国主权信用评级，惠誉最早把中国评级上调至「AA-」，穆迪和标普于2010年上调中国评级。但是，就在2010年穆迪和标普上调中国评级不久，惠誉2011年开始下调中国主权评级展望为「负面」，2013年下调评级至「A+」。

目前穆迪与惠誉对于中国的主权信用评级相同，未来展望均为「稳定」，标普评级略高一级，惟展望为「负面」。自2013年起，中国主权信用评级进入下调周期，原因是全球金融危机爆发后，中国推出4万亿元人民币经济刺激，催生了房地产泡沫及令杠杆持续上升。自2007年爆发全球金融危机后，中国的非金融部门杠杆率极速上升，截至2016年第三季已达GDP的255.6%，与美国持平，这种过快杠杆增速带来潜在金融风险。至于截至去年底中国总负债与GDP比率为257.64%。有研究表明，非金融部门债务超过GPD 90%后，债务继续增长所带来的实际好处，会因风险威胁和效率损耗而显着降低。

近年流动性不断扩张及实体经济的投资回报率下降，社会资金更多流向金融市场或者其他资产领域，而非实体经济，形成恶性循环。同时，早前提到中国式加杠杆，跨市场、跨领域、跨平台的资管嵌套、通道业务大行其道，规避了监管要求，也埋下更多金融风险。2015年大规模场外配资引发股市大跌、2016年债市爆仓，反映当前潜在的金融风险不可忽视。这正是今年初以来中国政府强调加强金融监管、防范系统性风险原因所在。

与2013年的一次降级一样，市场反应非常轻微，要留意的应是评级机构的后续反应，例如同样给予前景「负面」评级的标普，会否跟随降级，以至穆迪会否进一步降级等。

内地评论主要关注降级助长看淡中国经济势力的情况。早两年国际炒家齐声睇淡人民币，结果人民币的确持续贬值了，可是由于「沽空中国」的成本太高，炒家们未必能够获取厚利，如配合评级机构持续降级行动，国际投资者们又会否再来一次大规模的「沽空中国」？

内地的金融风险还看内地去杠杆情况，有券商表示，金融去杠杆将持续数年，不可能在短时期内完成，金融去杠杆叠加经济景气下行，股市很难全面上涨，市场风格将继续分化，大市值股票受到追捧，小型股则被离弃。券商认为，正如影子银行的形成要经历数年时间一样，金融去杠杆未来也将持续数年，不可能在短期内完成，这一逆转过程将对股市、债市等市场产生冲击。以往靠资金面推动的小盘股大型上升浪可能难再出现，资金更锺情于大市值的龙头股。

与评级机构将中国降级的情况刚好相反，一向被指是杠杆超高、债务风险巨大的恒大地产却在这个时候被大行相中。摩根士丹利早前首次给予恒大地产「增持」评级及目标价12港元，恒大受此刺激股价单日劲升17%，收报11.66港元，几乎一步就到达大行目标价。大摩报告指出，若恒大第二轮策略投资能达至300亿元人民币目标水平，股价有望进一步上升；同时，预计恒大净负债比率将于年底前大幅降至237%，远低于2016年底的432%。

摩根大通亦发表研究报告指内房股造好，相信是因近期恒大信贷评级获调升有关，从而带动整个行业可获重估的憧憬。该行对行业前景长远维持正面看法，预期市场份额增，盈利提升。不过，由于上升空间有限，第二季维持审慎，第三季受中期业绩公布所支持，将可望获新一轮重估。

内地楼市近年持续上升，内房股价却与楼市形成「逆周期」，楼市升时股价跌，内房股价有的长期横行，个别质素较差、缺乏动力的如越秀地产则反覆向下，如今终于到了一个转折点，内地楼价终于在全力打压下开始跌了，内房股开始上升。恒大已升至近年高位，炒内房股的，莫非要用逆向思维？（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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